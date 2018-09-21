2018-09-21T16:48:12+03:00
Общество

В Ленобалсти подняли тела бойцов, погибших в 1941

Экспедиция прошла в рамках «Вахты Памяти»
Алла МЕХОНЦЕВА
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Ребята подняли останки двух бойцовРебята подняли останки двух бойцов
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В Ленобласти продолжают поднимать останки солдат, погибших в Великой Отечественной войне. В сентябре 28 участников молодежного поискового отряда Академии МЧС России вернулись из экспедиции, во время которой смогли найти двух бойцов. Экспедиция прошла в рамках «Вахты Памяти».

Основные поисковые работы проводились в районе деревень Смерди, Стояновщина, Дергово, Бараново и Вяжище, где в августе 1941 года шли ожесточенные бои за Лугу и Лужский оборонительный рубеж. Чтобы восстановить события тех лет, поисковики ориентировались на кадры архивной немецкой аэрофотосъемки.

Личность первого найденного бойца-красноармейца установить будет невозможно. Личных вещей при погибшем не осталось, жетон тоже бесследно пропал. Останки второго подняли вместе с пластиковой табличкой, на которой высечены личные данные бойца. Им оказался немецкий военнослужащий из состава дивизии СС «Полицай», которая штурмовала Лугу в августе 1941 года. Именного жетона при нем тоже не нашли - могила была разорена «черными копателями».

- Во время экспедиции нашли очень интересные вещи, - рассказали в МЧС. – Например, детали советских танков КВ и немецких 37-мм противотанковых пушек, различные бытовые вещи – перочинный ножик, коробка из-под леденцов. Поисковики также нашли неразорвавшиеся немецкие и советские боеприпасы: 122 и 152 мм гаубичные снаряды, 82 мм минометные мины.

Все опасные элементы были обезврежены на месте.

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