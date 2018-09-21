Забывать вещи можно, попрошайничать нельзя: за что будут штрафовать в метро в Петербурге

СЕГОДНЯ 17:13 2018-09-21T17:19:56+03:00

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Весной правила пользования метрополитеном пополнились тремя пунктами. Всем находящимся на территории петербургской подземки, теперь помимо всего прочего, запрещено попрошайничать и приставать к другим пассажирам с предложениями погадать, что-то купить или продать. А самое главное - оставлять багаж и и личные вещи без присмотра.

Если есть запрет, значит должна быть и ответственность. Какой она должна быть, пытались сегодня решить депутаты. В итоге забывчивых пассажиров решили оставить в покое.

- Конечно, я расстраиваюсь из-за того, что станции закрывают, - говорит автор законопроекта депутат Денис Четырбок. - И нам поступает множество жалоб от людей, которые опаздывают на экзамен, на поезд, на самолет. Вот свежие данные комитета по транспорту: в среднем каждый день закрывается станция на час. Но мы понимаем, что не должны от наших законов страдать пожилые люди, которые не имели умышленных целей навредить. Мы публично обсудили этот вопрос и эксперты убедили нас, что штрафы здесь не нужны. Но этот вопрос мы так не оставим, будем искать другие способы решения проблемы.

Цыганам и коробейникам так легко отделаться не удалось. Депутатам рекомендовано принять в первом чтении закон, устанавливающий административную ответственность за несанкционированную торговлю в метро, а также попрошайничество там же и приставание к пассажирам с предложением погадать. Предсказателей судьбы и попрошаек могут оштрафовать на 4-5 тысяч рублей. Торговцев - если это обычные граждане - на 3-5 тысяч, а если юридические лица - на 15-20 тысяч рублей.

Отдельно пострадали и музыканты. Напомним, против их присутствия в метро выступил лично губернатор Георгий Полтавченко.

- Из-за огромного пассажиропотока деятельность музыканта приводит к массовому одновременному пребыванию граждан (то есть виртуоз собирает вокруг себя толпу слушателей - прим. авт.), и тем самым создает помехи движению пешеходов, - аргументировал свое мнение губернатор, внеся на рассмотрение депутатов предложение повысить таким артистам штрафы.

Этот документ парламентарии, разумеется, тоже предварительно поддержали. За игру на музыкальных инструментах и проигрывание музыки через колонки в метро теперь планируют штрафовать на 1-3 тысячи рублей (сейчас максимум 500 рублей - прим. авт.).

Но кто будет штрафовать? И как поймать нарушителей за руку?

- Мы решили передать эти полномочия сотрудникам комитета по транспорту, - поясняет Денис Четырбок. - Метрополитен подведомствен ему, там есть свой штат сотрудников.На каждой станции - сотни видеокамер. Как правило, нарушители - торговцы, цыгане, промышляют в метро весь день. И если видеокамера зафиксировала нарушение, сотрудник точно успеет привлечь кого-то к ответственности, имея на руках видеосъемку.