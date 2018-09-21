2018-09-24T13:09:13+03:00
Досуг

Иранский 3D арт-концерт состоится 21 октября в «Мюзик-Холле» в Петербурге

Звезда Аваза Хосейн Нуршарг и граппы «Гамар» впервые озвучат картины художника Махмуда Фаршчияна
Степан СТЕПАНОВ
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Постановка обещает стать одной из самых эффектных в коллекции Хосейна Нуршарга и группы «Гамар».Постановка обещает стать одной из самых эффектных в коллекции Хосейна Нуршарга и группы «Гамар».
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В Санкт-Петербурге уже оживали картины Ван-Гога, теперь пришло время «озвучить» полотна иранского художника Махмуда Фаршчияна. В «Мюзик-Холле» 21 октября 2018 года состоится арт-концерт «Тайна», где под живые звуки каманче, тара, сантура и флейты ней группы «Гамар» и пение-аваз Хосейна Нуршарга оживут герои картин Фаршчияна. Некоторые из полотен этого художника находятся в собраниях королев Англии и Нидерландов.

Постановка обещает стать одной из самых эффектных в коллекции Хосейна Нуршарга и группы «Гамар», а зрелище медитативным. Картины Фаршчияна считаются достаточно смелыми для иранской живописной традиции: мастер сочетает ее с европейской школой исовременными тенденциями, а сам давно живет в Нью-Йорке. На миниатюрах изображены материализовавшиеся из персидских эпосов девушки, ангелы и летящие во весь опор всадники. Древнее светское искусство аваза подразумевает импровизацию и погружение в себя. Под звуки поэтических строк Руми, Хушанга Эбтехаджа и Сияваша Кясраи в симбиозе с анимированными мистическими полотнамипогружение в иранскую культуру будет особенно глубоким.

Аваз исполняется «здесь и сейчас», отрепетировать и повторить его невозможно. «Поиск стихов для 6-7-минутных авазов в определенном дастгахе иногда длится несколько дней, а иногда месяцы, – комментирует Хосейн Нуршарг. – Стихи нужно прожить, чтобы они сталичастью твоего внутреннего мира, и только после этого ты можешь их вытащить из себя на концерте». Корни культуры исполнения аваза складывались из молитвенных формул древнеарийских жреческих традиций, а с расцветом персидской империи эта музыка стала придворной и заняла почетное место в интеллектуальных собраниях философов и поэтов. Традицию классического аваза берегут, хотя никакого официального обучения в Иране не проводится: мастерство передается в семейном кругу, от отца к сыну, от мастера к ученику. Ведь по сути аваз это не способ самовыражения, а духовная практика. Будучи консультантом Московской консерватории Нуршарг не устает рассказывать об авазе в России и отмечает, что именно русская публика не просто слушает концерт, а участвует в нем. СравниватьНуршаргу есть с чем: за несколько последних лет ему аплодировали зрители Японии, Колумбии и Европы.

На концерте 21 октября в «Мюзик-Холле» Нуршаргу будет аккомпанировать группа «Гамар» Навида Дэхгана, зрители услышат звучание классических иранских инструментов: каманче, тара, сантура, флейты ней и других. Популярность «Гамара» в Иране бьет все рекорды, альбом «Солнечный воздух» занял первое место в рейтинге лучших альбомов Ирана, а группа постоянно находится в гастролях по Европе и Южной Америке. Исполнителю на каманче Навиду Дэхгану несколько лет назад удалось собрать вокруг себя круг единомышленников, и теперь они выступают с лучшими иранскими вокалистами, в Санкт-Петербурге «Гамар» услышат впервые.

Премьера арт-концерта – «Мюзик-Холл», Александровский парк, 4, 21 октября, начало в 19.00.

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