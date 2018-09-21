«Бухаю - возмущаются, не бухаю - возмущаются»: Сергей Шнуров не понимает, чем фанатам не угодил его «Цой»

21 Сент. 23:39 2018-09-22T00:26:53+03:00

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Только вчера лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров опубликовал на официальном YouTube канале свой новый клип на песню "Цой". Режиссером видео стал не абы кто, а Илья Найшуллер, создатель прекрасного "Кольщика", завоевавшего даже иностранные призы.

Понятное дело, что поклонники "Ленинграда" ждали чего-то столь же выдающегося и от новой совместной работы Шнурова и Найшуллера. Даже не клипа, а настоящего фильма, не песню, а едва ли не гимн русскому року и Виктору Цою.

Но не получилось. По мнению некоторых, ни того, ни другого. И если о киносюжете в клипе еще можно говорить, то песня касается Цоя ну очень опосредованно. Не говоря уже о куче так называемого "продакт плейсмента", или попросту говоря рекламы, которая пронизывает весь клип - то огромными буквами светится название одного из коммерческих банков, то Шнуров выбирает бутылку совершенно конкретного шапанского.

И поклонники посыпали на Шнурова свои претензии:

"И что это я только что не досмотрел?", "Закончилось время творчества, пришла пора зашибать бабки на рекламе", "Смотрю уже второй раз чисто по привычке".

Ленинград Цой.

В итоге "по привычке" клип посмотрели за сутки около миллиона человек. Честно говоря, не густо. С предыдущими видео "Ленинграда" все было куда лучше - миллион просмотров видео набирали за считанные пару часов.

И Шнур, привыкший сплошь к восторженным комментариям, не понял, что произошло, почему народу не понравился "Цой" - ни песня, ни клип. Свое недоумение музыкант выразил в "Инстаграме".

- Бухаю - возмущаются. Не бухаю - возмещаются. Матерюсь - негодуют. Не матерюсь - негодуют еще больше. *** ("восхитительно", - прим. ред.), - написал Шнуров на своей страничке.

"Лучше уж матерись", "Рок-н-ролльное время ушло безвозвратно", "Этот клип ничего общего с творчеством не имеет", "Шнур просто заработал денег", "Это редкостный шлак", "Серега, возвращайся", - комментировали подписчики "Инстаграма" Шнурова его слова и свое впечатление от видео и песни.

А защитники закрывали рот несогласным и письменно кричали, что Шнур - все равно лучший! "И песня, и клип подарили хорошие эмоции", "Клипы Шнура - просто эталон, и этот не исключение", "Здесь главное смотреть, как он танцует!"

Смотрите лучше, как Шнур танцует!

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Каждый новый клип «Ленинграда» собирает миллионы просмотров. От одних видео поклонники в восторге, другие - вызывают смешанные чувства. От этого клипа осталось скорее недоумение. Пока что под видео на песню «Цой» из нового альбома «Всякое» больше дизлайков, чем одобрительных комментариев (подробности)