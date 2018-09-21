«Бухаю - возмущаются, не бухаю - возмущаются»: Сергей Шнуров не понимает, чем фанатам не угодил его «Цой»
Только вчера лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров опубликовал на официальном YouTube канале свой новый клип на песню "Цой". Режиссером видео стал не абы кто, а Илья Найшуллер, создатель прекрасного "Кольщика", завоевавшего даже иностранные призы.
Понятное дело, что поклонники "Ленинграда" ждали чего-то столь же выдающегося и от новой совместной работы Шнурова и Найшуллера. Даже не клипа, а настоящего фильма, не песню, а едва ли не гимн русскому року и Виктору Цою.
Но не получилось. По мнению некоторых, ни того, ни другого. И если о киносюжете в клипе еще можно говорить, то песня касается Цоя ну очень опосредованно. Не говоря уже о куче так называемого "продакт плейсмента", или попросту говоря рекламы, которая пронизывает весь клип - то огромными буквами светится название одного из коммерческих банков, то Шнуров выбирает бутылку совершенно конкретного шапанского.
И поклонники посыпали на Шнурова свои претензии:
"И что это я только что не досмотрел?", "Закончилось время творчества, пришла пора зашибать бабки на рекламе", "Смотрю уже второй раз чисто по привычке".
Ленинград Цой.
В итоге "по привычке" клип посмотрели за сутки около миллиона человек. Честно говоря, не густо. С предыдущими видео "Ленинграда" все было куда лучше - миллион просмотров видео набирали за считанные пару часов.
И Шнур, привыкший сплошь к восторженным комментариям, не понял, что произошло, почему народу не понравился "Цой" - ни песня, ни клип. Свое недоумение музыкант выразил в "Инстаграме".
- Бухаю - возмущаются. Не бухаю - возмещаются. Матерюсь - негодуют. Не матерюсь - негодуют еще больше. *** ("восхитительно", - прим. ред.), - написал Шнуров на своей страничке.
"Лучше уж матерись", "Рок-н-ролльное время ушло безвозвратно", "Этот клип ничего общего с творчеством не имеет", "Шнур просто заработал денег", "Это редкостный шлак", "Серега, возвращайся", - комментировали подписчики "Инстаграма" Шнурова его слова и свое впечатление от видео и песни.
А защитники закрывали рот несогласным и письменно кричали, что Шнур - все равно лучший! "И песня, и клип подарили хорошие эмоции", "Клипы Шнура - просто эталон, и этот не исключение", "Здесь главное смотреть, как он танцует!"
Смотрите лучше, как Шнур танцует!
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