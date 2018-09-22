Маньяка, зарезавшего в Петрозаводске двух девушек, отправили за решетку на два месяца

СЕГОДНЯ 19:19 2018-09-22T19:28:30+03:00

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О том, что в Петрозаводске объявился маньяк, вся Карелия перешептывалась несколько дней. Девушки боялись выходить на улицу одни, а мужчины - отпускать своих жен и дочерей без присмотра.

Все началось 19 сентября, когда у стен общежития местные жители наткнулись на тело 20-летней студентки. Неизвестный истязал свою жертву ножом. Зрелище жуткое. Уже тогда по спинам местных жителей пробежал холодок.

А когда на следующий день нашли еще одну девушку с множеством ножевых ранений, стало по-настоящему страшно. По городу пошли слухи, будто новые тела находили то тут, то там. К счастью, новые истории оказались лишь домыслами, а уже 21 сентября полиция поймала маньяка.

- Благодаря видео с камер наблюдения, а также другим уликам, нашим сотрудникам вместе с уголовным розыском удалось задержать 28-летнего подозреваемого. Молодой человек уже несколько раз допрошен. Слухи о других убийствах, совершенных этим человеком, не соответствуют действительности, - сообщали в Следственном комитете.

Подозреваемого искал весь город Фото: соцсети

Впрочем, все же доля правды в тех слухах о других жертвах была. Примерно за неделю до первого убийства преступник напал на другую девушку - несовершеннолетнюю. Несмотря на ножевые ранения, она выжила. И сейчас находится в больнице.

В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц из хулиганских побуждений" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия".

В субботу 22 сентября в отношении 28-летнего убийцы избрали меру пресечения. Как сообщают в Следственном комитете, суд заключил преступника под стражу. Пока на два месяца.

Расследование продолжается. Согласно закону, преступника ждет тюрьма - либо на срок до 20 лет, либо пожизненное лишение свободы.

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