В Петербурге старшеклассники пытались сжечь одиннадцатилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:26 2018-09-23T11:26:34+03:00

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Разборки школьников по-питерски едва не довели до больницы. В пылу ненависти подростки облили товарища горючим и подожгли. К счастью, пламя успело «покалечить» лишь школьный ранец.

Игры с огнем ребята затеяли 21 сентября. Примерно в три часа дня одиннадцатилетний мальчик, ученик пятого класса школы №246, возвращался домой по Планерной улице. Путь ему преградили старшеклассники из соседней школы №635.

В компании был и бывший друг пятиклассника, которому уже четырнадцать. Парень облил знакомого горючим и чиркнул зажигалкой. На мальчике вспыхнул рюкзак. К счастью, он успел его сбросить до того, как пламя перешло бы на одежду и волосы. Целого и невредимого, но напуганного до полусмерти, пятиклассника проводили домой другие ребята.

– В полицию поступило заявление от матери школьника о том, что он подвергся нападению другого подростка с попыткой поджога, – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

В ГУ МВД по Петербургу и области «Комсомолке» рассказали, что материалы дела о поджоге подростка уже направили в Следственный комитет. В ГСУ СК сведениями пока не располагают.

Известно, что компания старшеклассников во главе с бывшим другом глумилась над пятиклассником и раньше. В соцсетях сообщают, что 9 сентября пятиклассника ударили электрошокером. Тогда к делу пришлось привлекать участкового.

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