Петербургские депутаты предлагают писать срок годности крупно

СЕГОДНЯ 13:46 2018-09-23T13:46:47+03:00

По мнению парламентариев, дата должна занимать не меньше пятнадцати процентов от площади упаковки

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Писать срок годности товаров так, чтоб рассмотрел даже слепой, предлагают в Законодательном собрании Петербурга. Депутаты Александр Кущак и Денис Четырбок разработали проект, согласно которому, цифры должны занимать не меньше пятнадцати процентов площади упаковки.

Парламентарии предлагают прописать в законе «О защите прав потребителей» не только минимальные размеры фразы «годен до», но и обозначить, что она должна быть «четкой и легко читаемой».

– В связи с развитием отношений, в которых участником являются граждане-потребители, возникает потребность более полного регулирования, – объясняют авторы законопроекта. – Предлагаемая мера уменьшит риск нарушения прав потребителей и предоставит более высокий уровень гарантий.

Заодно депутаты хотят ужесточить требования к торговле на расстоянии. Дистанционных продавцов обяжут сообщать полную информацию о себе и своих товарах: адрес компании, данные о регистрации юрлица, место производства товара, условия доставки и оплаты, срок службы, гарантия. Словом, все то, что потребитель может прочесть «очно» на упаковке в обычном магазине.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Глава Санкт-Петербургского общества охраны потребителей «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий:

– Инициатива правильная. Сегодня порой сложно найти дату изготовления и срок годности: печатают черным на темном, выдавливают на мягком. Это абсолютно не читаемо! Где шестерка, где восьмерка, не поймешь, а ведь июнь или август – это два месяца разницы. При этом от этих цифр зависит сохранность продукта и здоровье потребителя.

Но, по-моему, пятнадцать процентов – это перебор. Стоит установить не процентное соотношение, а минимальный кегль. Девятого будет, думаю, достаточно. Нужно также прописать, что информация должна быть черного цвета на белом фоне.

Некоторым производителям придется перейти на другое маркировочное оборудование. Но сказаться на цене упаковки и товаров это никак не должно.