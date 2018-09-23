В Петергофе показали мультимедийный спектакль «Театральный роман»

СЕГОДНЯ 19:51 2018-09-23T19:51:45+03:00

Одной из фишек Осеннего праздника фонтанов в Петергофе стали ростовые куклы. Фото: Артем Килькин

Осенний праздник фонтанов в музее-заповеднике «Петергоф» - одно из самых зрелищных и посещаемых культурных событий Петербурга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/670076" frameborder="0"></iframe> Осеннее шоу фонтанов 2018 в Петергофе: Театральный роман 22 сентября.Ирина БЫСТРОВА

Увидеть за один час одновременно и пиротехническое шоу, и архитектурный 3D-мэппинг, и театральное представление мечтают многие.Фото: Артем Килькин

Поэтому каждый год в сентябре на мероприятие съезжаются десятки тысяч человек.

Этот год не стал исключением: 21 и 22 сентября в Петергофе был настоящий ажиотаж.Фото: Артем Килькин

- Мы из Великого Новгорода, специально приехали в Петергоф, чтобы полюбоваться на шоу закрытия фонтанов, - рассказала нам Елена Морозова. - Внучке десять лет, она очень хотела побывать на празднике и вживую увидеть представление, а не по телевизору.

И это не зря, ведь картинка никогда не передаст всего масштаба происходящего.Фото: Артем Килькин

Например, оценить четырехметровые ростовые куклы - фигуры сказочных героев, которые впервые стали частью шоу, на экране было бы невозможно!Фото: Артем Килькин

Зрители, как завороженные, наблюдали за мультимедийным спектаклем «Театральный роман» в жанре буффонады с невероятным пиротехническим шоу и лазерными спецэффектами на Большом каскаде.Фото: Артем Килькин

Героями постановки были композиторы, драматурги, хореографы, артисты площадного театра, пытавшиеся в ироничной форме выяснить, чей же жанр лучше.

А мы вместе с ними наслаждались балетом, мюзиклом, драмой и даже оперой и пришли к выводу, что сравнивать эти виды искусства не имеет смысла.Фото: Артем Килькин

Шоу продолжается!Фото: Артем Килькин

- Более двухсот человек делали этот спектакль - год нашей жизни, и все это ради одного часа шоу, - отметила генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая. - Мы делаем это, потому что знаем: здесь у людей раскрывается душа. Многие по привычке называют этот праздник закрытием фонтанов, однако это не так. Фонтаны Петергофа работают в этом году до 14 октября, так что ждем всех в гости.