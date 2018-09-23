Сергей Семак: «Прекрасная игра и абсолютно заслуженная победа»

СЕГОДНЯ 21:49 2018-09-23T21:59:44+03:00

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Победив на своем поле со счетом 5:3 «Локомотив», футболисты «Зенита» упрочили лидирующее положение в турнирной таблице. После восьмого тура отрыв от идущих на втором и третьем местах «Ростова» и «Спартака» составляет семь очков. Внушительное преимущество. И если даже «Краснодар» завтра обыграет «Крылья Советов», он тоже будет далеко отставать от «Зенита» - на шесть очков.

И неудивительно, что после встречи на стадионе «Санкт-Петербург» журналисты спрашивали главных тренеров обеих команд: не произошла ли сегодня передача «чемпионского пояса»? На этот вопрос главные тренеры обеих команд - Сергей Семак и Юрий Семин - отвечали примерно одинаково: турнир только набирает обороты, впереди много матчей, еще очень рано говорить о распределении медалей.

Отметим, что в Петербурге «Локомотив» потерпел уже второе чувствительное поражение на этой неделе. Во вторник в стартовом матче группового турнира Лиги чемпионов «железнодорожники» крупно проиграли в гостях турецкому «Галатасараю». Да и на протяжении всего нынешнего сезона «Локо» выглядит неубедительно. Тем не менее после матча с «Зенитом» Юрий Семин был спокоен.

- На определенных отрезках действуем достаточно хорошо, но есть моменты, когда — хуже, тогда мы и проигрываем, - сказал наставник.

События на поле не радовали главного тренера "Локомотива"Фото: Александр ГЛУЗ

Действительно, сегодня гости эпизодически владели инициативой. Например, в концовке первого тайма они прижали «Зенит» к его воротам. Но в целом поединок прошел с заметным преимуществом хозяев поля.

Петербуржцы повели наступление на ворота соперника со стартового свистка арбитра. И уже на 13-й минуте набирающий былую форму Олег Шатов красивым ударом открыл счет. Правда, «железнодорожники» быстро отыгрались. Показалось, что в этом эпизоде ошибся наш голкипер Андрей Лунев, не справившийся с ударом полузащитника Дмитрия Баринова. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Но чувствовалось, что во втором тайме зенитовцы смогут сломить сопротивление соперника.

Так и получилось. В течение шестнадцати минут мяч трижды побывал в воротах гостей. Отличились Александр Ерохин, Артем Дзюба и вновь Олег Шатов. Отметим, что сегодня Артем вновь сыграл очень хорошо. «Дзюба выиграл практически все мячи в острых ситуациях», - констатировал главный тренер «Локомотива».

Однако когда счет стал 4:1, в действиях хозяев поля начала просматриваться какая-то вальяжность. Как следствие, стали возникать ошибки. Этим не замедлили воспользоваться гости, сократив разрыв в счете до минимума. Голы на счету полузащитника Алексея Миранчука и пока не оправдывающего надежды тренеров «Локомотива» нападающего Федора Смолова.

- Мы должны прибавить во многих аспектах. Если хотим добиваться больших результатов, то такие ошибки, как сегодня, допускать нельзя, - сказал выходивший на поле с капитанской повязкой защитник «Зенита» Бранислав Иванович.

Впрочем, петербуржцы быстро сконцентрировались и перед самым финальным свистком забили пятый гол. Мяч в сетку вколотил Себастьян Дриусси.

- Сыграли здорово, забили много, создали еще больше. Жаль, что заставили понервничать самих себя, когда можно было спокойно довести матч до победы. В целом, прекрасная игра и абсолютно заслуженная победа, - подвел итоги матча с чемпионом Сергей Семак.

Добавим, что в конце игры на поле вышел новобранец нашей команды полузащитник Клаудио Маркизио, а на последней минуте – восстанавливающийся после тяжелой травмы нападающий Александр Кокорин.