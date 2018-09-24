2018-09-24T12:53:37+03:00
Звезды

Дмитрий Нагиев: «Моя мама плакала, но верила в меня»

Артист растрогал своих подписчиков в Instagram трогательным рассказом
Людмила ИЛЬИНА
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Дмитрий Нагиев остается одним из самых желанных мужчин страны.Дмитрий Нагиев остается одним из самых желанных мужчин страны.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В этом году актеру и телеведущему Дмитрию Нагиеву исполнилось 51 год. Несмотря на возраст, шоумен остается одним из самых желанных мужчин страны. Востребован Нагиев не только среди женщин, но и на актерском поприще, а ведь было время, когда о молодом даровании никто не знал. Сегодня у Дмитрия Нагиева в Instagram 7 миллионов подписчиков, эту дату он отметил трогательным обращением к ним. Видео он записывал за рулем.

- Когда-то в меня верила только мама, - признался артист. - Плакала, но верила, потому что слишком мало было предпосылок, что мальчишка из такой семьи, где нет ни одного артиста, с восточной, никому неизвестной фамилией сможет чего-то добиться.

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Когда у меня было 100 подписчиков - я радовался
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Но Дмитрий оправдал надежды. Сейчас он является бессменным ведущим самого популярного вокального шоу «Голос» на Первом канале, а также исполнителем главных ролей в театре и кино. В рейтинге списка Форбс Нагиев занимает 27 строчку с ежегодным доходом около 3,5 миллионов долларов.

- Сегодня у меня 7 миллионов подписчиков, а мамы давно уже нет, - поделился актер. - Не думаю, что среди семи миллионов - все мои друзья, но наверняка есть те, кто не бросит меня, чтобы ни случилось. Спасибо вам за доверие и время, едем дальше.

Напомним, мама Дмитрия Людмила Нагиева жила в Санкт-Петербурге и работала филологом в Военной академии связи, имела степень доцента. Женщина скончалась в октябре 2015 года, в это время артист был на съемках шоу «Голос». Сразу после окончания съемок Дмитрий вылетел в родной город.

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