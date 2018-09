Эннио Морриконе даст концерт 5 ноября в Ледовом дворце

СЕГОДНЯ 12:41 2018-09-24T12:40:14+03:00

Концерты великого маэстро состоятся ближайшей осенью - 5 ноября 2018 года в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге и 7 ноября в «Кремлевском дворце» в Москве. Дирижировать хором и оркестром, исполняющим музыку к известным кинофильмам, будет сам Эннио Морриконе. Концерты состоятся в рамках мирового турне «60 лет музыки». Программа уже завоевала сердца сотен тысяч зрителей по всему континенту и получила восторженные отзывы в прессе.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Особенно известна стала музыка, написанная к таким фильмам, как «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1983), «Миссия» (The Mission, 1986), «Малена» (Malèna, 2000), «Неприкасаемые» (The Untouchables, 1987), «Однажды на Диком Западе» (C’era una volta il West, 1968) и др. Саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой» (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) занимает вторую позицию Топ-200, рейтинга лучших из когда-либо написанных музыкальных кинопроизведений.

За время длительной карьеры Морриконе получил множество международных призов. Так, Эннио - девятикратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», двукратный обладатель «Оскара» - за вклад в киноискусство (2007) и лучший саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» (2016). На счету Морриконе 27 золотых и 7 платиновых дисков, а его саундтрек к фильму «Хороши, плохой, злой» (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

Во время выступлений маэстро Морриконе будет сам дирижировать оркестром. В России его музыку будет представлять Чешский национальный симфонический оркестр, который уже несколько лет тесно сотрудничает с композитором. В концерте также примет участие большой хор из 75 солистов.