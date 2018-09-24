2018-09-24T12:40:14+03:00
Досуг

Эннио Морриконе даст концерт 5 ноября в Ледовом дворце

Маэстро выступит с чешским национальным симфоническим оркестром и хором Санкт-Петербурга
Степан СТЕПАНОВ
Поделиться:
Эннио Морриконе - девятикратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к различным фильмам.Эннио Морриконе - девятикратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к различным фильмам.
Изменить размер текста:

Концерты великого маэстро состоятся ближайшей осенью - 5 ноября 2018 года в «Ледовом Дворце» в Санкт-Петербурге и 7 ноября в «Кремлевском дворце» в Москве. Дирижировать хором и оркестром, исполняющим музыку к известным кинофильмам, будет сам Эннио Морриконе. Концерты состоятся в рамках мирового турне «60 лет музыки». Программа уже завоевала сердца сотен тысяч зрителей по всему континенту и получила восторженные отзывы в прессе.

Эннио Морриконе написал музыку к более чем 500 фильмам, также на его счету более 100 самостоятельных произведений. Особенно известна стала музыка, написанная к таким фильмам, как «Однажды в Америке» (Once Upon a Time in America, 1983), «Миссия» (The Mission, 1986), «Малена» (Malèna, 2000), «Неприкасаемые» (The Untouchables, 1987), «Однажды на Диком Западе» (C’era una volta il West, 1968) и др. Саундтрек к фильму «Хороший, плохой, злой» (Il buono, il brutto, il cattivo, 1966) занимает вторую позицию Топ-200, рейтинга лучших из когда-либо написанных музыкальных кинопроизведений.

За время длительной карьеры Морриконе получил множество международных призов. Так, Эннио - девятикратный лауреат премии «Давид ди Донателло» за лучшую музыку к различным фильмам, трехкратный лауреат премии «Золотой глобус», двукратный обладатель «Оскара» - за вклад в киноискусство (2007) и лучший саундтрек к фильму «Омерзительная восьмерка» (2016). На счету Морриконе 27 золотых и 7 платиновых дисков, а его саундтрек к фильму «Хороши, плохой, злой» (1966) был включен в Зал славы Грэмми.

Во время выступлений маэстро Морриконе будет сам дирижировать оркестром. В России его музыку будет представлять Чешский национальный симфонический оркестр, который уже несколько лет тесно сотрудничает с композитором. В концерте также примет участие большой хор из 75 солистов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Добавить звука: оркестр «Таврический» озвучит немое кино
23 сентября на самом большом 2D киноэкране в Петербурге пройдет показ отреставрированной кинокартины «Человек с киноаппаратом», признанной лучшим документальным фильмом по версии британского журнала Sight & Sound
Новости 24
На перекрестке проспектов Художников и Луначарского в горящей «Газели» взорвался газовый баллон
Петербургские автозаводы увеличили производство на 7 процентов
На участке КАД у Вантового моста на три недели перекроют две полосы
В Петербурге главврачу за хищение полумиллиона рублей назначили штраф в 20 тысяч
Первому ребенку, родившемуся в петербургской подземке, подарят памятный знак
Три человека погибли в лобовом ДТП на Мурманском шоссе
Петербург возглавил топ-5 футбольных городов в России
Архитектурный проект «Хайпарка» ИТМО в Пушкине оценили в 63 миллиона рублей
На Среднеохтинском проспекте трамвай зацепил автобус и собрал огромную пробку
Маммана набил на спине льва в честь «Зенита» и Петербурга
Санкт-Петербург занял 198 место в рейтинге самых опасных городов мира
После ДТП на проспекте Просвещения, девушку-пешехода увезли на «скорой»
Доминик Тим выиграл теннисный турнир St. Petersburg Open 2018
В понедельник в Петербурге будет прохладно, пасмурно и с грозами
Масоны подали в суд на депутата Милонова
Трех приезжих из Алжира избили на Невском проспекте
На Синявинских высотах открыли памятник героическим сынам чеченского народа
На Обводном канале «БМВ» сбил шесть машин
На переходе молодая автоледи сбила двух женщин. Одна погибла
Под Приозерском овчарка друга семьи загрызла девятилетнюю девочку
«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3
Итальянцы Берреттини и Фоньини стали победителями St. Petersburg оpen в парном разряде
Будни вернутся в Петербург с грозами и градом
Вандалы расписали стены Конюшенного ведомства
Ученица элитарной петербургской гимназии отравилась таблетками
У Политеха появилось граффити с портретом Капицы
На Луначарского пенсионера связали, избили и оставили без миллиона рублей