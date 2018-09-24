2018-09-24T17:25:08+03:00
Общество

В Петербурге началось периодическое протапливание

В квартирах батареи заработают в полную силу, когда на улице станет совсем холодно
Полина ЖУКОВА
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С 24 сентября в Северной столице начали периодическое протапливание.С 24 сентября в Северной столице начали периодическое протапливание.Фото: Олег ЗОЛОТО
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После рекордно теплых дней сентября в Петербург все-таки пришла настоящая осень. Прохладно становится не только на улице, но и дома. Тут, конечно, горожане с любовью вспоминают о батареях в комнатах. В Северной столице с понедельника, 24 сентября, уже приступили к периодическому протапливанию. Правда, когда тепло дойдет до самих квартир, пока неясно. В первую очередь отапливать начинают детские сады, школы, больницы, интернаты и дома престарелых. И речь еще не идет о регулярной подаче тепла.

– Сейчас идет включение источников, котельных, ТЭЦ, подключаются социальные объекты. А если собственники жилых домов принимают коллективное решение, что они хотят подключить себе отопление, они могут обратиться в снабжающую организацию, – рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Антипенко.

Ждать горячих батарей в Петербурге можно только после того, как на протяжении пяти дней среднесуточная температура воздуха будет не выше +8 градусов. Но придерживаются в городе не одного этого правила.

– Помимо этого ориентира есть еще возможность резкого похолодания. Поэтому мы смотрим на прогноз. Если ночи будут действительно холодные, а днем тепло, и средняя температура будет выше +8, мы все-таки включим отопление, – добавил Александр Антипенко.

И конечно, дадут тепло, если температура ночью опустится до нуля. К середине недели в Ленобласти ждут заморозков. Чего ждать от петербургской погоды, уже знают синоптики.

– Однозначно можно сказать, что заморозков на текущей неделе в Петербурге не ожидается. Температура по ночам будет от +4 до +8, днем от +9 до +13 градусов. Погода будет неустойчивая с середины недели. В среду и четверг будут дожди. Ветер в течение недели будет от юго-западного до северо-западного, умеренный. Вблизи водоемов, на побережье Ладожского озера, Финского залива порывы могут доходить до сильных, – рассказал «Комсомольской правде» метеоролог Юрий Куткевич.

Впрочем, холода неминуемо придут, а проверка отапливания по всему городу – дело традиционное перед началом сезона.

– На стадии периодического протапливания котельные поочередно включаются в работу, идет конечная отладка систем теплоснабжения, выявление и устранение возможных неисправностей, проводится усиленный контроль качества воды. Затем к теплоснабжению начинают подключать жилые дома, – отметили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПБ».

КСТАТИ

В прошлом году режим периодического протапливания начался в Петербурге с 20 сентября. А регулярно батареи заработали с 4 октября.

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