2018-10-01T13:00:33+03:00
Происшествия

Суд отказал в УДО депутату Нотягу, решив, что тот неисправим

Слугу народа осудили за крупную взятку
Елена БЕЗГОДОВА
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Вячеслав Нотяг, по версии следствия, неплохо зарабатывал на застройщиках.Вячеслав Нотяг, по версии следствия, неплохо зарабатывал на застройщиках.
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Экс-депутат Вячеслав Нотяга подал на условно-досрочное освобождение, но так и не смог освободиться раньше срока. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга, рассмотрев соответствующее ходатайство, отказал Нотягу в прошении.

Напомним, будучи депутатом Законодательного собрания Нотяга предложил генеральному директору одной из фирм передавать ему взятку в сумме не менее 300 тысяч – причем раз в квартал. За это Нотяга, по словам следователей, обещал не препятствовать стройке, которую эта фирма ведет в Петербурге.

Всего бывший народный избранник получил взятки на общую сумму не менее 900 тысяч рублей.

Приговором суда Нотяга отправили на три года в колонию строгого режима и обязали выплатить штраф в размере 1 000 000 рублей. Часть штрафа, а именно 600 000 рублей, Нотяга уже выплатил.

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