Смольный решил создать «Зеленый щит» вокруг Петербурга

СЕГОДНЯ 09:12 2018-09-21T09:11:10+03:00

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Вокруг Петербурга может появиться «Зеленый щит». О намерении властей курировать создание лесопарковых зон по периметру города, на совещании с активистами Общероссийского национального фронта (ОНФ) сообщил вице-губернатор Игорь Албин.

- Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Петербурга рассматривается органами исполнительной власти как неотъемлемая составляющая комфортной жизненной среды, - написал чиновник в своем «Фейсбуке».

И это не частная инициатива Северной столицы. В России существует федеральный закон, который обязывает власти создавать зоны зеленых насаждений в городах и вокруг них. В 38 регионах по всей стране уже начали работать по этой программе, и Петербург не намерен быть в числе отстающих.

Вместе с властями Ленобласти будет разработана схема «природно-пространственного каркаса» территории. Вопрос озеленения город и область будут решать в рамках программы совместного градостроительного развития.

Основной идеей инициативы ОНФ является сохранение комфортной среды, когда ради новостроек не вырубаются леса, а въехавшие в построенные дома жители не оказываются среди каменных джунглей без единого деревца поблизости.

В Ленинградской области и Петербурге будут выделены лесные и охраняемые природные участки вокруг озер, вдоль рек и прочие, которые и станут основой для «Зеленого щита».