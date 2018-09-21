Голливудский продюсер Кларк Спенсер: «В России мультфильмы - это особое искусство»

СЕГОДНЯ 11:42 2018-09-21T11:44:46+03:00

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В эти дни в Северной столице проходит самое масштабное событие киноиндустрии в России. «Кинорынок» - это уникальная площадка, где встречаются все представители мира кино. Кларк Спенсер - голливудский продюсер и один из создателей культового анимационного фильма Disney «Зверополис», который собрал в прокате рекордные 1,23 миллиарда долларов, представил новый проект «Ральф против интернета».

Герои игр, громила Ральф и Ванилопа фон Кекс, вырываются из зала игровых автоматов и оказываются на бескрайних просторах интернета, где находят массу приключений и опасностей. А отправляются они туда, потому что игра, героиней которой является Ванилопа, сломалась и необходимую для нее деталь можно найти только на сайте eBay (интернет - магазин – прим. авт.). «Комсомолка» поговорила с Кларком Спенсером и попросила поделиться с читателями своим сказочным миром.

- Что для вас мультфильмы?

- Когда я был маленьким, у бабушки с дедушкой в Сиэтле был кинотеатр, где я смотрел мультфильмы. Моими любимыми персонажами были Бемби и Белоснежка. Сейчас я уже в довольно солидном возрасте, но до сих пор вспоминаю о них с трогательной грустью. Эти фильмы, несомненно, оказали на меня огромное влияние. Когда я выбирал профессию, я понял, что люблю рассказывать истории. Именно так я пришел в мир мультфильмов.

- В фильме «Ральф против интернета Ральфа озвучивает актер Джон Си Райли (звезда фильмов «Чикаго» и «Банды Нью-Йорка» - прим. авт.), а Ванилопу Сара Сильверман (известный сатирик и звезда фильмов «Серцеедки» и «Школа рока» - прим. авт.). Нам показалось, что между актерами и их героями есть даже какое-то визуальное сходство!

- Мы всегда стараемся подбирать актеров для озвучивания, которые чем-то похожи на персонажей фильма. Ральф очень искренний и всегда старается делать все от чистого сердца, но часто у него это не получается и он выглядит неуклюже или даже смешно. Это похоже на Джона. Ванилопа очень умная и уверенная в себе, развитая и смелая девушка. Это действительно напоминает Сару. Между ними есть и визуальное сходство, ведь для нас важно, чтобы актеры отождествляли себя с теми, кого они озвучивали и чувствовали себя комфортно. Когда зрители видят картину и узнают голоса актеров, они улавливают эти параллели.

- В Российский приняли закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», а в США есть подобные ограничения, из-за которых приходится отказываться от тех или иных задумок?

- Да, у нас существует система рейтингов. Каждый фильм получает оценку, от которой зависит, какие будут ограничения для просмотра. Оценка G, например, означает, что фильм могут смотреть все без ограничения, PG – детям рекомендован просмотр с родителями, PG 13 – не рекомендован просмотр до 13 лет, R – подростки, не достигшие 17-летнего возраста, допускаются на фильм только в сопровождении родителей. И наконец-то NC -17 - лица 17-летнего возраста и младше на фильм не допускаются совсем. Эти рейтинги созданы больше для родителей, чтобы они понимали, что смотрит их ребенок.

Ральф против интернета - второй трейлер (6+).

- Смотрели ли вы какие-нибудь российские мультфильмы?

- Я знаю, что в России мультфильмы - это большое искусство. Их все очень любят, ими очень гордятся. К сожалению, я не видел ни одной картины, я всегда был очень занят тем, что создавал новые истории, у меня просто не оставалось времени. Но, возможно, в ближайшее время мне удастся это сделать.

- В картине есть сцена, когда появляются все принцессы Disney: Русалочка, Жасмин, Ариэль, Рапунцель, Белль и другие. Все звезды, которые ранее озвучивали своих персонажей, согласились принять участие в этом проекте (Кристен Белл, Келли МакДональд, Мэнди Мур, Ирен Бедард, Пейдж О’Хара). Как вам это удалось сделать?

- Это была самая эмоциональная часть создания нашей картины. Когда мы позвонили актрисам, они сразу же согласились, без раздумий. Они пришли на запись и начали общаться с продюсерами и режиссерами, обсуждать, как должен говорить, выглядеть и вести себя их персонаж. Для них это была, как прогулка по тропинкам их памяти, потому что кто, если не они, знают своих принцесс лучше всего. Мы были удивлены, насколько у них глубокая связь с их героинями. Это было волшебно.