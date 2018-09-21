В петербургской клинике на пациентку после операции рухнул потолок

СЕГОДНЯ 13:02 2018-09-21T13:02:36+03:00

Подвесной потолок, по словам женщины, держало слишком мало креплений. Фото: Из архива Елены Куракиной

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Фотограф из Петербурга Елена Куракина могла страшиться и недуга, с которым ее срочно доставили в больницу, и исхода операции. Но женщина и не подумала бы, что опасность нависнет над нею в палате. Причем буквально: на прооперированную пациентку, которая только отходила от наркоза, рухнул потолок.

Женщина поступила на срочную операцию. Фото: Из архива Елены Куракиной

Елену привезли вечером 12 сентября в больницу №122 имени Соколова на «скорой». Женщине нужна была экстренная операция. Прооперировали на следующее утро и отправили на каталке в палату.

– Лежу в полусознании, отхожу от наркоза, чувствую себя препогано, ибо операция была тяжелая, – делится Елена. – Около шести часов вечера, спустя пять часов после операции, раздается жуткий грохот, и… на меня падает потолок!

Потолок обрушился прямо над койкой Елены. Фото: Из архива Елены Куракиной

В палате – стандартный подвесной потолок: белые плиты перемежаются плитами-лампами. Аккурат над койкой Елены развалился металлический каркас, и потолочные квадраты постепенно стали падать вниз. Светильник раскачивался на проводе и целился острым углом прямо в пациентку.

– Несколько плит упало прямо на меня, буквально в нескольких сантиметрах от свежих швов, – сетует Куракина. – Одна углом угодила в пах (порадовалась, что я не мужчина). На соседку не попало, но она, в отличие от меня, не лежачая была.

Светильник целил острым углом вниз. Фото: Из архива Елены Куракиной

Соседка по палате успела сделать несколько кадров на мобильник. Через мгновение Елену уже везли на каталку в другую палату. Правда, и там пациентка заметила провисший потолок. Пришлось переселять снова.

– Впоследствии я узнала, что вместо четырех требуемых клипс потолок был закреплен всего на две, – рассказывает женщина. – Инженера, отвечающего за безопасность, видела только один раз, на следующее утро: расспрашивал, что именно случилось. Извинился. И на этом все.

Так выглядел поврежденный каркас. Фото: Из архива Елены Куракиной

Пикантности в историю добавляет то, что Елена лечилась по ДМС. Да и сама клиника считается одной из ведущих в городе и подчиняется Федеральному медико-биологическому агентству. Учреждение, включающее стационар, поликлинику и два десятка медцентров, оснащено современным оборудованием. Именно 122-ой год назад доверили исследовать египетскую мумию из коллекции Эрмитажа.

– Без комментариев! – ответили в клинике на вопросы «Комсомолки» о нестабильном потолке.

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