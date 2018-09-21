Безопасное детство: как включить режим «спокойствие» для родителей

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-21T13:14:57+03:00

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О вопрос «Ты где?» разбилась гармония многих семей. Редкий ребёнок готов с энтузиазмом, прилежанием, а главное - точностью поддерживать диалог, начатый с этой фразы. Вместе с тем легко и быстро получить нужный ответ поможет смартфон и правильное мобильное приложение. Специально для родителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области мы протестировали одно из таких приложений – «МТС Поиск». Как это работает - читайте в нашей инструкции.

Скачиваем и подключаем

Для начала нужно скачать приложение «МТС Поиск» на свой смартфон и пройти авторизацию. После того как программа будет установлена на ваш смартфон, не забудьте поставить галочку напротив пользовательского соглашения. Затем смело нажимайте кнопку «Войти».Если при запуске приложения ваш смартфон подключён к мобильному интернету МТС, авторизация в «МТС Поиск» произойдёт автоматически. В случае с Wi-Fi-сетью необходимо будет ввести свой номер телефона и пароль от Личного кабинета. Не помните пароль? Не беда, просто нажмите «Получить пароль по SMS», и программа вышлет вам код доступа. После авторизации вам предложат установить четырёхзначный PIN-код, это дополнительная защита от несанкционированного входа в программу.

Проходим авторизацию

Приложение запросит разрешение на доступ к геопозиции - выберите вариант «Разрешить» для смартфонов на ОС Android, оптимальным вариантом для iOS будет являться «Разрешить при работе с «МТС Поиск». Рекомендуем также дать согласие на получение уведомлений, чуть ниже расскажем о том, чем они будут полезны. После этого программа предложит выбрать один из вариантов подписки.

От того, сколько контактов близких вы планируете подключать к сервису, будет зависеть оплата услуги. Так, за три номера в «Базовой» подписке со счёта телефона будет списываться всего по три рубля в сутки, независимо от количества просмотров местоположения родных. В «Оптимальной» доступно семь номеров за пять рублей, а «Премиальная» подписка, с возможностью добавить до 15 номеров, обойдётся в семь рублей с сутки. Определившись с подпиской, нажимаем «Контакты», выбираем категорию «Семья» или «Друзья» и добавляем нужный контакт, заполняя предложенную форму. После добавления контакта «МТС Поиск» отправляет SMS-запрос на телефон ребёнка, в ответном сообщении нужно будет просто написать «Да». После того как согласие поступило, на карте отобразится местоположение подключённого телефона.

Подключаем членов семьи

Если вы планируете присматривать за детьми, которые тоже являются абонентами МТС, рекомендуем включить расширенную опцию «Родительский контроль». Это позволит определять не только местоположение чада, но и контролировать состояние его счёта и, не выходя из приложения, пополнять его. А если у ребёнка смартфон на базе OC Android, то вам будет доступна информация о его заряде батареи, звонках и SMS.

Контролируем

Контролировать перемещение ребёнка или любого другого члена семьи, подключённого к сервису, удобно с помощью инструмента «Геозона». Он позволяет определить границы пространства рядом со школой, спортивным комплексом или офисом, которые посещают ваши близкие, чтобы приложение оповещало о входе или выходе подопечных из этих зон.

Чтобы сформировать геозону, необходимо в правом верхнем углу карты нажать «+» и выбрать из двух вариантов - круговая и произвольная. В поисковой строке введите адрес или найдите его на карте - это будет центр круговой геозоны. А менять радиус можно при помощи ползунка в нижней части экрана. Когда геозона сформирована, выберите для неё цветовое решение, после чего нажмите кнопку «Готово». Произвольная геозона формируется по той же логике, только нарисовать её надо на карте пальцем. Просто щёлкните на иконку в нижней правой части страницы и приступите к формированию геозоны.

После создания геозоны нажмите «Далее» для более детальных настроек: можно выбрать время и дни недели её работы.

Там же в разделе настроек можно поменять условия подписки и подключить опцию «Семейный доступ», которая позволит использовать расширенную опцию «Родительский контроль» для нескольких членов семьи. А ещё тут же можно поменять условия своей подписки или отказаться от использования услуги.

НА ЗАМЕТКУ

Насколько точно «МТС Поиск» показывает местоположение пользователей? Всё зависит от количества базовых станций рядом: чем их больше, тем точнее координаты. Например, в городе погрешность в измерении может составлять несколько метров, а за городом - до полутора километров.