2018-09-21T15:09:23+03:00
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Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена

Иберис снежная вьюга, клематис букет ароматов.
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Клематис Букет АроматовКлематис Букет Ароматов
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ИБЕРИС СНЕЖНАЯ ВЬЮГА

Полукустарниковое растение, высотой 30-40 см. Листья блестящие, тёмно-зелёные,

продолговатые, длиной до 7 см, вечнозелёные. Цветки белые, до 1.5 см в диаметре,

собраны в зонтиковидные соцветия. Цветёт обильно в июне, повторно в конце лета. Во

время цветения соцветия полностью закрывают листья. Декоративен весь сезон.

Зимостоек. Эффектны на газонах, в рабатках и бордюрных посадках, на южной стороне

каменистых садиков. Красиво выглядит между низкими многолетниками.

КЛЕМАТИС БУКЕТ АРОМАТОВ

Травянистая многолетняя лиана длиной до З м. Листья сложные, состоят из 3-7 простых,

довольно широких листочков. Цветки белые, душистые, около 2 см в диаметре, собраны в

соцветия. На побеге текущего года в июне-июле образуется до 500 цветков. Отмершие

побеги обычно обрезают под зиму и весной. Рекомендуется для озеленения заборов,

пергол, стволов деревьев, любых невысоких сооружений.

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