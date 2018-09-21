Торговая марка «Элитагро» представляет пакетированные семена
ИБЕРИС СНЕЖНАЯ ВЬЮГА
Полукустарниковое растение, высотой 30-40 см. Листья блестящие, тёмно-зелёные,
продолговатые, длиной до 7 см, вечнозелёные. Цветки белые, до 1.5 см в диаметре,
собраны в зонтиковидные соцветия. Цветёт обильно в июне, повторно в конце лета. Во
время цветения соцветия полностью закрывают листья. Декоративен весь сезон.
Зимостоек. Эффектны на газонах, в рабатках и бордюрных посадках, на южной стороне
каменистых садиков. Красиво выглядит между низкими многолетниками.
КЛЕМАТИС БУКЕТ АРОМАТОВ
Травянистая многолетняя лиана длиной до З м. Листья сложные, состоят из 3-7 простых,
довольно широких листочков. Цветки белые, душистые, около 2 см в диаметре, собраны в
соцветия. На побеге текущего года в июне-июле образуется до 500 цветков. Отмершие
побеги обычно обрезают под зиму и весной. Рекомендуется для озеленения заборов,
пергол, стволов деревьев, любых невысоких сооружений.
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