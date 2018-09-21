Владимир Машков: «Санкт-Петербург такой большой и необъятный, и при этом очень маленький и родной»

СЕГОДНЯ 18:51 2018-09-21T19:25:46+03:00

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Санкт-Петербург вновь стал площадкой для съемок фильма. На этот раз в городе на Неве развернулась работа над приключенческой комедией (производство кинокомпании «Централ Партнершип» и RSS Production) под названием «Миллиард». Это история о влиятельном банкире Матвее Левине, которого играет актер Владимир Машков, пытающемся сделать все возможное, чтобы не делиться сбережениями со своими незаконнорожденными детьми. Но все меняется, когда герой остается без рубля и помочь ему могут только его новая семья. Дальше сюжет комедии разворачивается по лучшим голливудским сценариям: ограбление банка в Монте-Карло и невероятные приключения героев в чужой стране. «Роль» европейского банка, кстати, досталась зданию 19 века в доме номер 13 вдоль канала Грибоедова.

- Петербург у нас играет роль Монте-Карло, - рассказал продюсер картины Владимир Маслов. - Мы нашли такой банк, который нас абсолютно устраивает по интерьеру. Он полностью совпал с нашим видением того, что мы хотели.

В дни съемок «Миллиарда» в Петербурге стояла прекрасная погода. У метро «Невский проспект», как обычно, играли уличные музыканты, собралась куча зевак. А совсем неподалеку расположилась съемочная группа с вереницей трейлеров: тут и гримерная, и костюмерная, и вагончики для отдыха артистов, которые между дублями с удовольствием прогуливались вдоль канала. Вот так просто Владимира Машкова, Александру Бортич, Гелу Месхи, Марину Петренко и других актеров можно было увидеть, поговорить и сфотографироваться на память. Корреспондент «Комсомолки» не упустил такой шанс и пообщался с Владимиром Машковым.

- Для меня Санкт-Петербург - это такое гармоничное соединение прекрасных мест, - рассказал Машков. - Про Санкт-Петербург очень точно сказал Федор Михайлович Достоевский: «Это самый умышленный город в мире». И это, на мой взгляд, такой божественный умысел. Санкт-Петербург такой большой и необъятный, и при этом очень маленький и родной.

Кульминацией комедии становится ограбление банка... Фото: предоставлено «Централ Партнершип»

Владимир Машков стал многодетным отцом

Обычно фильмы снимают не по сюжету, а разными кусками, отталкиваясь от локаций и сцен. Картину «Миллиард» создатели решили создавать в хронологическом порядке. Съемки в Петербурге были экватором проекта, поэтому вся группа к этому времени была друг для друга как большая семья.

- Представляете, если снимать кульминационные сцены в начале, когда актеры только-только познакомились? Это будет провал, - объяснил Владимир Маслов. – По сюжету идут истории о том, как они знакомятся и зарождаются как семья, то же самое происходило и с актерами на площадке. Это элемент правильной подачи материала зрителю.

Как признаются создатели киноленты, роль миллиардера Матвея Левина была написана специально для Машкова. Режиссер отмечает, что он – «локомотив» этого проекта, человек, который всех заряжает своей энергией.

- Владимир Львович очень внимателен к деталям и любит полностью отдаваться проекту, – замечает Маслов. – И, если он входит в проект, то больше ничего не берет параллельно в работу.

- Кино - это такое подробное существование, что позволить себе распыляться я не могу, - объясняет Машков.

Кстати, в фильме герой Владимира Львовича становится многодетным отцом. Роли его детей исполнили: Александра Бортич, Гела Месхи, Федор Бавтриков, Павел Чинарев и Григорий Калинин. Именно с ними он отправится на ограбление собственного банка в Монте-Карло.

- Мне нравятся мои экранные братья и сестра – замечательные ребята, - рассказал «Комсомолке» актер Гела Месхи. – Я, кстати, первый раз снимаюсь в комедии, пока не очень понятный для меня жанр, но тем интереснее будет увидеть результат.

«Роль» европейского банка досталась зданию 19 века в доме номер 13 вдоль канала Грибоедова. Фото: предоставлено «Централ Партнершип»

Гела Месхи впервые играет в одной картине с Машковым. Как признался сам актер, первый съемочный день с Владимиром Львовичем дался ему нелегко: он нервничал и не понимал, как себя вести.

- Машков - это личность с большой буквы, до этого я его видел только на экране, и теперь я встретился с этим потрясающим актером на площадке, чему очень рад, - рассказал Месхи. – Работать с ним – большая победа. Он очень аккуратно и интеллигентно дает советы, которые ты как актер впитываешь моментально