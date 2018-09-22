Пожарные спасли собаку, которую завалило глинок в траншее на глубине 1,5 метра
На душераздирающий вой прибежала вся округа. У дороги на Почтовой улице поселка Вырицы местные жители увидели погибающего пса, который каким-то образом оказался в узкой траншее под тяжелым слоем глины. Сами достать собаку неравнодушные люди не смогли, поэтому решили позвонить в МЧС. Через несколько минут на месте ЧП уже работали пожарные.
- Периодически нам поступают заявки на спасение животных, но такого случая в моей практике еще не было, - признается пожарный Николай Пастухов. - Непонятно было, как такой здоровенный пес мог туда попасть! Траншея была около 30 сантиметров, глубина не меньше 1,5 метров!
Под Петербургом пожарные спасли пса, которого завалило в траншее.ГУ МЧС по Ленинградской области
Пожарные схватились за лопаты, но раскопка шла очень медленно - пес с каждой минутой становился все слабее и лишь изредка поскуливал. Ситуацию спас мимо проезжающий рабочий на тракторе с экскаватором.
- Мы его остановили, объяснили ситуацию и он согласился помочь, - продолжает Николай. – Собаку мы накрыли пожарной курткой, чтобы на нее не попала земля, и начали рыть.
Спасенный пес с хозяйкой.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
Пока спасали собаку, нашлась и ее хозяйка. Женщина все это время бегала по поселку и искала любимого питомца.
- Мы рады, что смогли им обоим помочь, – улыбается пожарный.
- Эту яму оставили тут рабочие после ремонта, а рядом детсад! - возмущаются местные жители. - Упасть в нее могла не собака, а ребенок. И закончиться все могло трагедией.