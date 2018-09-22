2018-09-22T12:18:50+03:00
Спасатель

Пожарные спасли собаку, которую завалило глинок в траншее на глубине 1,5 метра

Несчастного пса достали и передали хозяину [видео]
Степан СТЕПАНОВ
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Под Петербургом пожарные выкопали собаку, которую завалило глиной.Под Петербургом пожарные выкопали собаку, которую завалило глиной.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области
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На душераздирающий вой прибежала вся округа. У дороги на Почтовой улице поселка Вырицы местные жители увидели погибающего пса, который каким-то образом оказался в узкой траншее под тяжелым слоем глины. Сами достать собаку неравнодушные люди не смогли, поэтому решили позвонить в МЧС. Через несколько минут на месте ЧП уже работали пожарные.

- Периодически нам поступают заявки на спасение животных, но такого случая в моей практике еще не было, - признается пожарный Николай Пастухов. - Непонятно было, как такой здоровенный пес мог туда попасть! Траншея была около 30 сантиметров, глубина не меньше 1,5 метров!

Под Петербургом пожарные спасли пса, которого завалило в траншее.ГУ МЧС по Ленинградской области

Пожарные схватились за лопаты, но раскопка шла очень медленно - пес с каждой минутой становился все слабее и лишь изредка поскуливал. Ситуацию спас мимо проезжающий рабочий на тракторе с экскаватором.

- Мы его остановили, объяснили ситуацию и он согласился помочь, - продолжает Николай. – Собаку мы накрыли пожарной курткой, чтобы на нее не попала земля, и начали рыть.

Спасенный пес с хозяйкой. Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Спасенный пес с хозяйкой.Фото: ГУ МЧС по Ленинградской области

Пока спасали собаку, нашлась и ее хозяйка. Женщина все это время бегала по поселку и искала любимого питомца.

- Мы рады, что смогли им обоим помочь, – улыбается пожарный.

- Эту яму оставили тут рабочие после ремонта, а рядом детсад! - возмущаются местные жители. - Упасть в нее могла не собака, а ребенок. И закончиться все могло трагедией.

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