2018-09-24T12:35:48+03:00
Досуг

Ирландское танцевальное шоу «Rhythm Of The Dance» выступит 4 декабря в БКЗ «Октябрьский»

Шоу Rhythm оf the Dance – лидер в мире ирландского танца
Степан СТЕПАНОВ
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На сегодняшний день шоу Rhythm of the dance по праву входит в тройку лучших ирландских танцевальных шоу. При этом оно наиболее полно следует традициям ирландского степа и продолжает быть самым востребованным из всех гастролирующих в настоящее время, подтверждением чему являются более 200 концертов ежегодно и гастрольные туры, пролегающие по 4 континентам.

«Rhythm Of The Dance» – это шоу в полном смысле этого слова. Это не только зажигательные танцы и интересная музыка, но и красивые декорации, самые современные звуковые и световые технологии и многое другое, что по достоинству оценили критики и зрители во всем мире. Характерной чертой шоу является участие в нём Чемпионов мира по ирландским танцам и конечно же чемпионов страны. Именно поэтому каждый зритель, пришедший на выступление, чувствует СТРАСТЬ, ощущает ЭНЕРГИЮ и наслаждается непередаваемым ВОЛНЕНИЕМ, испытывая всё то, что и является сутью Rhythm of the Dance.

С самого начала выступления Rhythm of the Dance уводит зрителей в захватывающее путешествие сквозь различные виды ирландского степа, от традиционного SEANOS до современного степа, где каждый удар каблука о сцену отправляет танцора в настоящий полёт и рядом с этой фантастикой музыканты, ВЖИВУЮ играют на своих традиционных

Шоу Rhythm оf the Dance – лидер в мире ирландского танца, стремящийся сохранить чистоту его традиций, и в то же время представить танец в самом современном виде.

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