2018-09-24T15:14:50+03:00
Спорт

Расписание матчей 5-го тура Бундеслиги сезона 2018-2019: «Бавария»- «Аугсбург», «Боруссия» - «Нюрнберг» и другие матчи 5-го тура немецкого чемпионата

Лидер Бундеслиги «Бавария» примет дома скромный «Аугсбург», а дортмундская «Боруссия» на своем поле встретится с «Нюрнбергом»: расписание матчей 5-го тура немецкого чемпионата сезона 2018-2019
Петр КИБЕР
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В Германии стартует пятый тур Бундеслиги. Фото: ФК "Бавария"/twitter.com/fcbayernВ Германии стартует пятый тур Бундеслиги. Фото: ФК "Бавария"/twitter.com/fcbayern
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Завтра, 25 сентября, в Германии стартует пятый тур Бундеслиги. Он пройдет быстрее, чем обычно - всего за два дня. В первом матче «Вердер» примет берлинскую «Герту», неожиданно взобравшуюся на вторую строчку турнира. Здесь шансы идущих на четвертом месте «зеленых» оцениваются выше, чем пока более удачливых гостей. Более половины экспертов ставят на «Вердер».

Также во вторник сыграют «Фрайбург» и «Шальке 04», «Ганновер 96» и «Хоффенхайм», а также «Бавария» и «Аугсбург». Естественно, что победа лидера чемпионата выглядит более очевидным результатом. Подавляющее большинство специалистов – 87 процентов, уверено в выигрыше «Баварии», идущему 11-м «Аугсбургу» остается надеяться лишь на чудо.

Продолжится пятый тур уже в среду. 26 сентября встретятся «Фортуна» и «Байер», «Майнц 05» и «Вольфсбург», «РБ Лейпциг» и «Штуттгарт», менхенгладбахская «Боруссия»примет «Айнтрахт», а ее дортмундская тезка дома сыграет с «Нюрнбергом».

В прошлый раз «Боруссия» ожидаемо оступилась во встрече с «Хоффенхаймом». Хоть силы одного из лидеров были велики, но уверенно играющие дома бело-синие смогли свести игру вничью – 1:1. Поэтому сейчас команда Юргена Клоппа будет рвать и метать. Шансы дортмундской «Боруссии» на победу оцениваются в 70 с лишним процентов.

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