Городской день тенниса в Петербурге прошел при поддержке MegaFon DreamCup

18 Сент. 16:19 2018-09-24T18:55:45+03:00

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В минувшее воскресенье на открытые корты вышли: лучшая питерская теннисистка Полина Шакирова, юниорка Дарина Иванова, а также начинающие спортсмены Лена Валеева, Максим Кондратьев, Рома Макаров и Саша Семенов. Кроме того, 22 сентября вместе с петербургскими теннисистками другие российские паралимпийцы примут участие в мероприятиях международного турнира St.Petersburg Open 2018 на «Сибур Арене». В Северную столицу приедут члены сборной страны - первая ракетка России Виктория Львова, а также чемпионы мира 14-летний Сергей Лысов и 18-летний Вадим Обухов.

Участие петербургских спортсменов в Дне тенниса стало частью большого проекта, который в этом году воплотила в жизнь команда международного турнира по теннису на колясках MegaFon DreamCup. Идея проведения тура открытых тренировок в регионах России родилась на MegaFon DreamCup - 2018, где и прошел первый мастер-класс тренера сборной Аргентины Хонатана Абадье. Вторая тренировка в рамках Russian Wheelchair Tennis Open Training Tour с участием петербургских тренеров и теннисистов состоялась 2 июня в ЦПКиО, а затем открытые летние мастер-классы прошли в Тольятти, Пермском крае и Москве.

- Задача нашего масштабного проекта - привлечь внимание жителей регионов к теннису на колясках, а самих спортсменов - к участию в крупнейшем российском международном турнире MegaFon DreamCup, - отметил директор по связям с общественностью СЗФ ПАО «МенаФон» Кермен Манджиева. - Сегодня теннис на колясках в России - развивающийся вид спорта, при этом очень зрелищный и интересный. Ежегодно на MegaFon DreamCup встречаются десятки спортсменов из разных стран мира. Для наших игроков - это уникальная возможность заработать на родине дополнительные очки в мировом рейтинге. Но мы стремимся также открывать новые горизонты и для начинающих спортсменов, чтобы они знакомились с профессиональными теннисистами и получали необходимый опыт.

В России меняется отношение к теннису на колясках.

- Участие параспортсменов в публичных мероприятиях самого престижного отечественного турнира серии ATP - St.Petersburg Open - наглядная демонстрация того, что в России меняется отношение к теннису на колясках, - уверен Иван Сыров. - Дорога в мир большого тенниса уже давно открыта для паралимпийцев. На всех турнирах Большого шлема проводятся соревнования среди колясочников, во всех странах мира на крупнейших турнирах проходят открытые показательные матчи, звезды тенниса выступают в качестве амбассадоров wheelchair tennis tour, матчи демонстрируются на центральных телевизионных каналах. Сегодня Россия стоит на пороге того, что соревнования паратеннисистов станут обязательной частью крупнейших теннисных турниров, проходящих в нашей стране. А наши игроки смогут не только отобраться на Паралимпиаду, но и завоевать там призовые места.

Справка о турнире

Международный профессиональный турнир MegaFon DreamCup серии ITF Wheelchair Tennis Tour входит в Календарь Международной теннисной федерации ITF, Календарь международных турниров в России на 2018 год Федерации тенниса РФ, План официальных физкультурных и спортивных мероприятий Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга на 2018 год и в перечень наиболее значимых спортивных мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге. По итогам 2016 года MegaFon DreamCup был удостоен высшей награды Федерации тенниса России «Русский Кубок» в номинации Турнир года.