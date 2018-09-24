2018-09-25T10:40:05+03:00
Досуг

«О вкусной и здоровой жизни»: Творческий вечер Игоря Губермана

9 октября 2018 года, КЗ «Колизей»
Степан СТЕПАНОВ
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Поэт и писатель Игорь Губерман проведет свой творческий вечер «О вкусной и здоровой жизни».Поэт и писатель Игорь Губерман проведет свой творческий вечер «О вкусной и здоровой жизни».
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«Очень это глупо – писать предисловия к стихам, когда автор их еще жив!» - утверждает Игорь Губерман. Так что без лишних предисловий - 9 октября в концертном зале «Колизей» поэт и писатель Игорь Губерман проведет свой творческий вечер «О вкусной и здоровой жизни» и порадует поклонников своей мудрой и ироничной музы классическими и новыми «гариками».

Гарик – уменьшительное от Игорь, так поэт стал называть свои афористичные, хлесткие и глубокомысленные четверостишия еще в восьмидесятые. И сами стихи, и их название породили волну подражаний – всевозможных «юриков», «мариков» и «толиков»…

- Четверостишья можно успеть прочитать в компании пьяных приятелей, и тебя не успеют остановить. А так могут сказать: «Помолчи, я вот лучше анекдот вспомню», - рассказывает Игорь Миронович в одном из своих интервью о том, как выбрал для себя именно этот прославивший его поэтический формат, - К тому же мысли у меня куцые и укладываются только в четыре строчки. Так что никаких высоких глубинных причин не было.

Игорь Губерман – безусловно, феномен. Его нельзя полностью причислить ни к одной стране, ни к одному поколению, ни к одному жанру. В свои 82 года, живя в Израиле, он входит в пятерку самых читаемых писателей России. Автор более 50 книг в стихах и в прозе. Его читатели и почитатели есть во всех возрастах. Имея характерную для диссидента биографию – лагерь по сфабрикованному обвинению и вынужденный отъезд с родины – он всегда был чужд политизации и близок к внедоктринной гуманности. Сотни его «гариков» разошлись на цитаты, знакомые даже тем, кто никогда не слышал его имени, хотя таковых, вероятно, немного.

- Я не знаю, что такое вдохновение. Стишки пишем не мы, это их кто-то нами пишет. Помните ахматовское «когда б Вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…»? Они возникают из сотен совершенно непонятных вещей и «созревают» сами. Нет, когда я их пишу, то не взъерошиваю волосы, не смотрю вдохновенно вдаль. Всё получается как бы само собой.

Надо сказать, Игорь Губерман ввел в свой поэтических обиход ненормативную лексику задолго до того, как она стала фирменным стилем более молодых культурных революционеров – и без всякой революции.

- Я считаю ненормативную лексику естественной частью великого и могучего и употребляю эти слова без всяких мыслей об эпатаже, - уверяет Игорь Миронович.

Творческий вечер «О вкусной и здоровой жизни» будет наполнен всем тем, что позволяет человеку думающему жить долго и счастливо, и что отличает Губермана-поэта – иронией, мудростью, добротой, неутомимым стремлением к познанию, снисходительностью к человеческим слабостям и глупостям, и, конечно, блистательным остроумием.

Билеты на творческий вечер Игоря Губермана, 9 октября, КЗ «Колизей», 1000 - 2200 руб.

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