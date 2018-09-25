Выставка фотографий Русского географического общества «Самая красивая страна» открывается в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:07 2018-09-25T11:07:59+03:00

Экспозиция будет работать с 26 сентября до 26 октября 2018 года

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В Санкт-Петербурге на аллее у западного фасада Центрального выставочного зала «Манеж» 26 сентября 2018 года состоится открытие выставки фотографий Русского географического общества «Самая красивая страна». Петербуржцы и гости Северной столицы смогут познакомиться с работами финалистов и победителей III фотоконкурса РГО, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч фотографов.

- Выставки участников «Самая красивая страна» с успехом экспонируются по всему миру. В Петербурге фотографии конкурса предыдущих лет можно было увидеть в галереях и выставочных залах и вот теперь лучшие работы «Самой красивой страны» представлены под открытым небом в самом центре города, - рассказали организаторы.

Фотоконкурс Русского географического общества «Самой красивой страны» – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году и вызвал широкий общественный резонанс. С 2016 года стал ежегодным.

Все фотографии выставки сделаны на территории России. Фото: Егор НИКИФОРОВ

За четыре года существования конкурса на сайт проекта photo.rgo.ru было загружено около 400 тысяч снимков. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России.

Выставка будет работать до 26 октября 2018 года.