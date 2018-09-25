2018-09-25T20:40:57+03:00
Новости компаний

Популярных блогеров научили делать скворечники

Подопечные центра «Мастер ОК» провели мастер-класс для петербургских блогеров
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В четверг, 20 сентября, «МегаФон» организовал встречу петербургских блогеров и учащихся Центра социально-трудовой адаптации «Мастер ОК» под названием «Творчество начинается с тебя». Во время встречи для гостей прошел мастер-класс по созданию скворечников.

В петербургском центре «Мастер ОК» открыто пять специализированных трудовых мастерских, где проходит обучение и практика. Кроме того, здесь реализуют программу по трудоустройству молодых инвалидов, а также обучают их основным составляющим взрослой самостоятельной жизни.

«Мы поддерживаем инициативы центра уже несколько лет и очень рады успехам его подопечных. Это системная работа, поэтому мы регулярно проводим акции, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам, и вместе ищем пути их решения. В этот раз мы приехали в центр вместе с блогерами, которые активно поддержали нашу идею и поделились информацией в таком интересном формате», — рассказывает Кермен Манджиева, директор по связям с общественностью Северо-Западного филиала компании «МегаФон». В мастер-классе приняли участие Алиса Шергилашвили, Вероника Буркеева, а также блогер Livejournal Виктория Кандаурова.

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