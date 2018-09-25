Петербуржцы предпочитают 4G-смартфоны

СЕГОДНЯ 20:53 2018-09-25T20:53:03+03:00

Доля LTE-устройств, проданных в петербургских салонах связи «МегаФона» в первом полугодии 2018 года, достигла 90%, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года

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В пятерку самых популярных брендов, как и годом ранее, вошли Samsung, Xiaomi, Apple, Vertex и ZTE. Правда, их позиции в рейтинге несколько изменились: на первом месте продаж по-прежнему Samsung, а Xiaomi теперь уверенно занимает вторую строчку, на третьем месте – Apple, Vertex сохранил четвертую позицию в рейтинге, ZTE замыкает ТОП-5.

«Стремительный рост продаж LTE-устройств понятен, ведь у нас, по данным Ookla, самый быстрый мобильный интернет в стране, так что абоненты могут в полной мере использовать возможности скоростного интернет-серфинга. Кроме того, сейчас мы проводим совместную акцию с Samsung. Так что тем абонентам, кто еще не сделал выбор, самое время приобрести новый смартфон по специальной цене и получить в 10 раз больше интернета на тарифах “Включайся!”», — комментирует Екатерина Сидорова, директор по продажам на массовом рынке Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Акция проходит до 7 октября 2018 года в фирменных салонах связи и интернет-магазине «МегаФона», а также в салонах «Связной» и «Евросеть». Приобретайте смартфоны Samsung Galaxy A3, A5, A7 (2017) или Samsung Galaxy J3, J5 (2016) со скидкой и подключите опцию «Акция в 10 раз больше интернета», с которой можно практически безлимитно пользоваться интернетом. Акция предоставляется только для абонентов тарифов Включайся! (кроме «Включайся! Открывай», «Включайся! Общайся Акция», «Включайся! Смотри Акция»).

НА ЗАМЕТКУ

Стоимость смартфонов:

Samsung Galaxy A3 (2017) – 11 990 ;

Samsung Galaxy A5 (2017) – 13 490 ;

Samsung Galaxy A7 (2017) – 13 990 ;

Samsung Galaxy J3 (2016) – 6 990 ;

Samsung Galaxy J5 (2016) – 8 990 .