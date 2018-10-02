Директора карельского музея подозревают в педофилии

СЕГОДНЯ 19:19 2018-10-02T19:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Директора Медвежьегорского краеведческого музея Сергея Колтырина задержали по подозрению в педофилии. Следователи располагают данными, что глава музея вместе со своим приятелем развращал 13-летнего мальчика. Правда, подробности преступлений пока не раскрываются.

- В сентябре 2018 года подозреваемые совершили развратные действия в отношении несовершеннолетнего, - рассказал пресс-секретарь СУ СК по Республике Карелия Виталий Коновалов. - В ходе проведения следственных действий один из подозреваемых дал признательные показания.

В ближайшее время подозреваемые могут быть заключены под стражу. Следствие не раскрывает фамилии извращенцев и пострадавшего мальчика, однако в соцсетях уже стали появляться сведения о том, что один из задержанных – известный в Карелии историк. Сообщает имя фигуранта уголовного дела и местная пресса, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

Сергей Колтырин руководит Медвежьегорским музеем с 1991 года. Музей ежегодно проводит день памяти в урочище Сандармох. Кстати, раскопками здесь занимался и глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев, которого также обвиняют в сексуальном насилии над подростками. Его задержали в июле этого года.