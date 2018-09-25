Абонент в зоне действия Wi-Fi: лайфхак для звонков из «сети»

СЕГОДНЯ 10:50 2018-09-25T11:11:07+03:00

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Новость дня: благодаря использованию Wi-Fi Calling, абоненты смогут звонить и принимать звонки даже в тех местах, где прохождение сигнала сотовой сети затруднено. Но есть стабильное Wi-Fi-подключение: в новых торговых центрах, магазинах и кафе, расположенных в подвальных помещениях и на цокольных этажах, в поездах и других местах, сложных с точки зрения обеспечения покрытия мобильной сети.

Зачем «голосу» LTE?

Кстати, это не единственное новшество. Жители Петербурга и Ленобласти теперь могут звонить и через сеть LTE, которая обеспечивает более высокую скорость соединения! Технология VoLTE даст возможность одновременно разговаривать по смартфону и не прерывать интернет-сессию: к примеру, просматривать онлайн-карты или продолжать загрузку файлов. Кроме того, VoLTE обеспечит качественный голосовой прием везде, где есть сеть «четвертого поколения», а чистота голоса собеседника будет на уровне HD Voice, то есть будто бы вы говорите с ним, находясь в одной комнате.

Разговор абонента МТС, смартфон которого поддерживает технологии Wi-Fi Calling и VoLTE, возможен с абонентами любых операторов. Устанавливать дополнительные приложения нет необходимости - услуга предоставляется непосредственно МТС. Звонки, совершенные по технологии Wi-Fi Calling даже из другой страны, тарифицируются по ценам «домашнего» региона.

По словам директора филиала МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Павла Коротина, МТС активно внедряет инновационные сервисы в регионе.

- В 2018 году мы уже стали «пионерами», запустив первую в России сеть LTE-900, а при подготовке к футбольному первенству мы даже обратились к технологиям 5G, - отмечает Павел Коротин. - Теперь мы рады предоставить своим абонентам новые возможности - это, в первую очередь, удобство пользования связью МТС, ведь интернет-звонки позволяют совершать вызовы даже при нахождении за рубежом или в местах, где отсутствует устойчивый сигнал сотовой связи, но есть Wi-Fi-соединение. Скорость соединения при использовании технологии VoLTE значительно выше, чем в сетях предыдущих поколений.

Кстати, МТС сегодня – единственный оператор, развернувший в регионе сеть LTE в пяти стандартах. В Ленинградской области 4G сети МТС доступны на территории, где проживает свыше 90 процентов жителей региона.

Как совершить интернет-звонок?

Для того, чтобы пользоваться новыми возможностями — на номере должна быть подключена бесплатная услуга «Интернет–звонки». Добавить её можно с помощью USSD-команды *111*6#, приложения «Мой МТС» или в личном кабинете. В настоящее время технологии VoLTЕ и Wi-Fi Calling доступны на многих флагманских устройствах различных производителей. Воспользоваться ими могут владельцы гаджетов Apple, начиная с iPhone 5S и выше, а также смартфонов Samsung, Sony, LG и др. С полным перечнем устройств можно ознакомиться на сайте.