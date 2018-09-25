2018-09-25T15:38:37+03:00
Происшествия

Синоптики пообещали Петербургу зиму без аномалий

Теплее двенадцати градусов в этом году уже не будет
Анна ПОСЛЯНОВАЮлия ЛЕВЫКИНА
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О первом снеге в Северной столице пока говорить раноО первом снеге в Северной столице пока говорить раноФото: Олег ЗОЛОТО
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Сентябрь еще не миновал, а в Северной столице уже начались периодические протапливания. Окончательно батареи в квартирах петербуржцев могут потеплеть до конца месяца, когда среднесуточная температура воздуха опуститься до восьми градусов: именно на этой отметке стартует отопительный сезон.

– В ближайшие дни будет тепло. Относительно. Десять градусов, одиннадцать, может, в отдельные дни и двенадцать, – рассказал «Комсомолке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. – Но выше плюс двенадцати уже не будет.

Устойчивого похолодания метеорологи не обещают: температура будет близкой к восьми градусам, но с колебаниями от шести до девяти. Правда, отопительный сезон задержать это не должно. Ведь пока в кирпичных старинных домах в центре еще тепло, панельные высотки в спальных районах уже начинают мерзнуть. А обилие дождей, гроз и порывистых ветров холоду в квартирах только способствует.

– Заморозки в Ленобласти каждую ночь, но в городе их пока нет, – отмечает Александр Колесов. – О первом снеге в Петербурге тоже пока говорить рано, и будет он еще нескоро. В области он выпадет, конечно, раньше.

Грядущую зиму обещают классическую: похолодание в ноябре и декабре с периодическими оттепелями вплоть до боя курантов. Именно такой портрет холодного сезона вырисовывается в последние несколько лет.

– Температура будет близка к норме либо немного выше, – добавляет Колесов. – Но никаких значительных погодных аномалий не прогнозируем. Обычная зима.

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