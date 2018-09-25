2018-09-25T18:57:42+03:00
Происшествия

На берег Финского залива штормом выбросило погибших тюленей

Причину смерти ластоногих определить трудно, но виноват может быть человек
Полина ЖУКОВА
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Безжиненные тела тюленей прибивает к берегу Финского залива. Фото: группа ВКонтакте "Спасение тюленей 699-23-99".Безжиненные тела тюленей прибивает к берегу Финского залива. Фото: группа ВКонтакте "Спасение тюленей 699-23-99".
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Из года в год на берегу Финского залива люди замечают погибших тюленей. Голод, болезни, травмы, жестокость людей – установить причину смерти морских млекопитающих почти никогда не удается. Еще в начале лета в окрестностях Петербурга очевидцы нашли около двадцати безжизненных тел животных. История повторяется и в эти сентябрьские дни. Рассказали об этом на своей странице в соцсети основатели «Фонда друзей балтийской нерпы».

– Осенние шторма снова начали выносить на берега Финского залива погибших тюленей. Сейчас нами отмечено уже несколько случаев, – сообщили зоозащитники.

Пользователи уже бросились переживать из-за случившегося в комментариях к записи. Пока одни строят предположения, что могло случиться с тюленями, другие сообщают о том, что тоже видели погибших ластоногих.

– Позавчера один лежал у каменной гряды у реки Сестры, а в четверг одного выкинуло напротив серфстанций, – рассказывает очевидец.

Каждый год под Петербургом гибнут десятки ластоногих. Фото: Александр Крестов.

Каждый год под Петербургом гибнут десятки ластоногих. Фото: Александр Крестов.

Основатели «Фонда» уже проинформировали надзорные органы об очередных печальных находках. Кстати, среди погибших животных могут оказаться и балтийские кольчатые нерпы, а они являются краснокнижными животными. По данным «Фонда», этих ластоногих в Финском заливе осталось не больше двухсот. А за спасение тюленей и нерп Балтийского региона основатели борются с 2007 года. Считается, что основной причиной вымирания морских млекопитающих становится негативное влияние человека на среду их обитания, то есть на сам Финский залив.

– Жена в санатории, гуляя по берегу, увидела тело какое-то в воде, не шевелилось, – рассказывает другой пользователь соцсети о случае на берегу в районе Сестрорецка.

– Это погибший серый тюлень, мы его осматривали внешне. Почему погиб – неизвестно. Если тело не унесет в море, то его уберет ГУ «Курортный берег», – отвечает научный сотрудник «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская.

Петербуржцев призывают не молчать о подобных находках и обращаться на горячую линию к специалистам «Фонда» по телефону: +7 (812) 699-23-99.

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