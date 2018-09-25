2018-09-25T17:38:46+03:00
Экономика

Доходы в плюс: бюджет Петербурга - 2018 увеличился на 12 миллиардов рублей

Расходы же возросли на 4,5 миллиарда
Ирина СЕБЕЛЕВА
Поделиться:
В Смольном сегодня говорили о деньгахВ Смольном сегодня говорили о деньгах
Изменить размер текста:

Сколько город потратил, и сколько заработал - обсуждали во вторник на заседании правительства в Смольном. Докладывал глава комитета по финансам Алексей Корабельников. Свое выступление чиновник начал с позитива.

- Доходы увеличиваются на 12 миллиардов рублей, - рассказал Корабельников. - Это 2,2% от первоначально утвержденного бюджета.

Расходы, впрочем, тоже выросли, но не так сильно - 4,5 миллиарда рублей, меньше процента. Основную часть пообещали закрыть за счет федеральных поступлений.

- Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения работы общественного транспорта, - пообещали в Смольном.

Нетрудно посчитать, что дефицит бюджета, а значит и сумма, которую надо брать "в долг", сокращается на 7,5 миллиардов.

По словам главы комфина в итоге объем доходов составит почти 551 миллиард рублей. Напомним, изначально в бюджете-2018 была заложена прибыль в размере 538,7 миллиарда. И тогда градоначальник это назвал чуть ли не сенсацией.

- Впервые в истории города доходная часть превысила полтриллиона рублей, - заявлял Полтавченко, представляя проект бюджета в ЗакСе.

Реальность превзошла ожидания. Но за счет чего? Семь миллардов - это собственные доходы бюджета, в том числе поступление налогов. 4,5 миллиарда - безвозмездные поступления из федеральной казны, еще чуть больше миллиарда - дотации, связанные с налогом на прибыль организаций. Небольшой вклад сделали и межбюджетные трансферы от Ленобласти - 359 миллионов.

При этом, кому-то денег дополнительно дали, а у кого-то забрали. Как пояснил Корабельников, ряд текущих расходов заявлен к сокращению. В первую очередь - субсидии метрополитену - 2,4 миллиарда рублей.

- Это связано с переносом срока ввода электродепо «Южное» и нескольких станций Фрунзенского радиуса с апреля на декабрь текущего года, - пояснил Корабельников. - Часть средств останется в отрасли. Увеличатся субсидии на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте, приобретение троллейбусов и новых вагонов для метро.

Более трех миллиардов "заберут" у комитета по строительству, за счет сокращения адресной инвестиционной программы. По этой же причине бюджетных рублей лишатся комитет по промышленной политике и инновациям (930 миллионов), а также комитет по развитию транспортной инфраструктуры (570 миллионов). Еще миллиард высвободится за счет сокращения расходов на обслуживание внутреннего госдолга.

- Высвободившиеся средства, а также часть дополнительных доходов бюджета прежде всего направят на государственные программы, - пояснил чиновник.

Предложенные корректировки члены правительства одобрили. Теперь очередь за депутатами, которые должны утвердить законопроект с поправками. Сделают они это, скорей всего в октябре, параллельно с чтениями бюджета на следующий год.

КОНКРЕТНО

КУДА ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - +1,826 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (антитеррористическая защищенность, а также заработная плата в рамках исполнения "майских" указов):

дошкольным образовательным учреждениям - +819 млн рублей

общеобразовательным школам - +603 млн рублей.

- расходы на капитальный ремонт - +107 млн рублей

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - +1,275 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан - +868 млн рублей (506 из них - на совершенствование системы оказания помощи онкобольным)

- приобретение оборудования и материалов к нему для учреждений здравоохранения - +311 млн рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН - +1,281 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг +682 млн рублей);

- выплата компенсации поставщикам социальных услуг - + 410 млн рублей;

- бесплатное зубопротезирование - +172 млн рублей.

НА ЧТО ПОЙДУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОТАЦИИ

- лекарственное обеспечение – 1 млрд 600 млн рублей;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка – 916 млн рублей;

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС - 543 млн рублей;

- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций; а также на развитие паллиативной медицинской помощи – 71 млн рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Экс-депутату Светлане Нестеровой присудили пять лет колонии и шесть миллионов штрафа
Нетрезвый петербуржец наехал на полицейского, который пытался его остановить
Между Санкт-Петербургом и парком Рускеала в Карелии запустят «Ласточку»
В Петербургском метро на 10 минут включат сирены
Правительство Петербурга согласовало землю под строительство блокадного музея на Смольной набережной
В Петербурге маршрутка собрала «паровоз» из девяти припаркованных машин
Петербуржцы все чаще отказываются от наличных денег
В осенний призыв 2018 в армию уйдут 2,6 тысячи петербуржцев
Прокуратура Санкт-Петербурга напомнила директору школы №181 о невыполненных обязательствах
"Петербургские Сирены", обворовавшие состоятельных мужчин в ночных клубах, пойдут под суд
Из «Лексуса» гендиректора мясокомбината украли портфель с деньгами и газовым пистолетом
Вокзал станции Дибуны признан объектом культурного наследия Ленобласти
Две работницы почты, присвоившие себе 4,7 миллиона рублей, получили условные сроки
Дефицит бюджета Петербурга на 2019 год превысит 50 миллиардов рублей
В Смольном открыли выставку в честь 55-летия визита Фиделя Кастро в СССР
«Теплосеть» получит от города 9 миллиардов за три года
МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре во вторник
На производстве под Санкт-Петербургом опечатали 1,6 тонны испорченной икры