Доходы в плюс: бюджет Петербурга - 2018 увеличился на 12 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 17:19 2018-09-25T17:38:46+03:00

В Смольном сегодня говорили о деньгах

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Сколько город потратил, и сколько заработал - обсуждали во вторник на заседании правительства в Смольном. Докладывал глава комитета по финансам Алексей Корабельников. Свое выступление чиновник начал с позитива.

- Доходы увеличиваются на 12 миллиардов рублей, - рассказал Корабельников. - Это 2,2% от первоначально утвержденного бюджета.

Расходы, впрочем, тоже выросли, но не так сильно - 4,5 миллиарда рублей, меньше процента. Основную часть пообещали закрыть за счет федеральных поступлений.

- Эти средства будут направлены на решение приоритетных задач в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения работы общественного транспорта, - пообещали в Смольном.

Нетрудно посчитать, что дефицит бюджета, а значит и сумма, которую надо брать "в долг", сокращается на 7,5 миллиардов.

По словам главы комфина в итоге объем доходов составит почти 551 миллиард рублей. Напомним, изначально в бюджете-2018 была заложена прибыль в размере 538,7 миллиарда. И тогда градоначальник это назвал чуть ли не сенсацией.

- Впервые в истории города доходная часть превысила полтриллиона рублей, - заявлял Полтавченко, представляя проект бюджета в ЗакСе.

Реальность превзошла ожидания. Но за счет чего? Семь миллардов - это собственные доходы бюджета, в том числе поступление налогов. 4,5 миллиарда - безвозмездные поступления из федеральной казны, еще чуть больше миллиарда - дотации, связанные с налогом на прибыль организаций. Небольшой вклад сделали и межбюджетные трансферы от Ленобласти - 359 миллионов.

При этом, кому-то денег дополнительно дали, а у кого-то забрали. Как пояснил Корабельников, ряд текущих расходов заявлен к сокращению. В первую очередь - субсидии метрополитену - 2,4 миллиарда рублей.

- Это связано с переносом срока ввода электродепо «Южное» и нескольких станций Фрунзенского радиуса с апреля на декабрь текущего года, - пояснил Корабельников. - Часть средств останется в отрасли. Увеличатся субсидии на перевозку пассажиров в наземном общественном транспорте, приобретение троллейбусов и новых вагонов для метро.

Более трех миллиардов "заберут" у комитета по строительству, за счет сокращения адресной инвестиционной программы. По этой же причине бюджетных рублей лишатся комитет по промышленной политике и инновациям (930 миллионов), а также комитет по развитию транспортной инфраструктуры (570 миллионов). Еще миллиард высвободится за счет сокращения расходов на обслуживание внутреннего госдолга.

- Высвободившиеся средства, а также часть дополнительных доходов бюджета прежде всего направят на государственные программы, - пояснил чиновник.

Предложенные корректировки члены правительства одобрили. Теперь очередь за депутатами, которые должны утвердить законопроект с поправками. Сделают они это, скорей всего в октябре, параллельно с чтениями бюджета на следующий год.

КОНКРЕТНО

КУДА ДОБАВИЛИ ДЕНЕГ

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ - +1,826 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (антитеррористическая защищенность, а также заработная плата в рамках исполнения "майских" указов):

дошкольным образовательным учреждениям - +819 млн рублей

общеобразовательным школам - +603 млн рублей.

- расходы на капитальный ремонт - +107 млн рублей

РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - +1,275 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- расходы на бесплатные медикаменты, изделия медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных категорий граждан - +868 млн рублей (506 из них - на совершенствование системы оказания помощи онкобольным)

- приобретение оборудования и материалов к нему для учреждений здравоохранения - +311 млн рублей

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН - +1,281 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ, в том числе

- меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг +682 млн рублей);

- выплата компенсации поставщикам социальных услуг - + 410 млн рублей;

- бесплатное зубопротезирование - +172 млн рублей.

НА ЧТО ПОЙДУТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОТАЦИИ

- лекарственное обеспечение – 1 млрд 600 млн рублей;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (или усыновлением) первого ребенка – 916 млн рублей;

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС - 543 млн рублей;

- развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций; а также на развитие паллиативной медицинской помощи – 71 млн рублей.