2018-09-25T19:09:37+03:00
Общество

«Терминал» по-русски: Англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами

Британец из-за любви к русской женщине бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Роман ЛЯЛИН
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Бриитанец Стивен Бирд (справа) повторил судьбу героя Тома ХэнксаБриитанец Стивен Бирд (справа) повторил судьбу героя Тома Хэнкса
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КАРТИНА ДНЯ В ПЕТЕРБУРГЕ. Британец прожил две недели в "Пулково" из-за несчастной любви и просроченных документов

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Жизнь британца Стивена Джона Бирда резко перевернулась восемь лет назад. Тогда королевский подданный тридцать лет работал на заводе специалистом по металлу в Лондоне. Свою любовь мужчина искал на сайте знакомств, и - о чудо! - встретил ее. Руслана Лесюта из Сибири сразу же покорила чопорного англичанина, и у пары закрутился виртуальный роман. Закончилось все тем, что Бирд продал все, что у него было, и махнул в русскую глубинку - деревню Малую Ивановку под Иркутском - к Руслане.

«ПРОМЕНЯЛ АНГЛИЮ НА КОРОВ И ДОМИК В ДЕРЕВНЕ»

- Мы три года безвылазно сидели в Интернете и переписывались, - рассказала «Комсомолке» Руслана. - Общались ночами напролет. Писали сообщения на английском - в этом мне помогал онлайн-переводчик. Вскоре поняли, что очень сильно любим друг друга, решили встретиться. Приехать в Россию сразу он не мог: в Британии раз в десять лет меняют паспорт, а въезд в нашу страну разрешен только через полгода после получения документа. А вот на Украину - спустя несколько месяцев, поэтому первое наше свидание произошло в Киеве в 2008 году.

Пара сыграла свадьбу после рождения сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пара сыграла свадьбу после рождения сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Виртуальный роман быстро перерос в реальный. На свидании англичанин окончательно убедился, что не может жить без русской красавицы. Тогда Стивен и решил перебраться в Россию.

- Несколько лет Стивен находился в России по приглашению. Но когда срок пребывания в стране кончился, мужу пришлось улететь в Лондон, - вспоминает Руслана. - Когда он вернулся в Англию, выяснилось, что я от него беременна. Нашей радости не было предела! Мы сразу же подали документы на временное проживание в России. Оформление затянулось. Но муж все же смог вернуться, а через неделю у меня родился сын.

После рождения ребенка русско-английская пара решила пожениться.

- Раз приключилась такая любовь, мне пришлось выучить английский, - продолжает супруга англичанина. - Мы долгое время собирали документы, и вскоре нам удалось сыграть свадьбу. Нашему сыну тогда исполнился месяц. Я по образованию учитель начальных классов, поэтому на церемонии были мои ученики, мои родственники и четверо моих детей от предыдущего брака.

У Русланы в тот момент уже был свой бизнес по изготовлению окон и домик в деревне. В русской глубинке британец и обосновался.

- У нас там свое хозяйство, коровы, - делится Руслана. - Но у Стивена оказалась сильная аллергия, он не переносил даже запах скошенной травы. Поэтому к деревенским делам его приучить так и не удалось. Русский борщ ему тоже не понравился, и поэтому он ел только свою пищу - специально приготовленную картошку, говядину самого высокого качества. Найти работу по профессии в России он не смог. Поэтому периодически помогал мне - делал москитные сетки.

Британец боится потерять разрешение на въезд в Россию из-за своего сына Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Британец боится потерять разрешение на въезд в Россию из-за своего сынаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

«БЕЗ ДОКУМЕНТОВ ИЗ СТРАНЫ НЕ ВЫПУСТИМ»

В браке супруги прожили восемь лет. За это время вид на жительство в России у британца истек. Чтобы его продлить и оформить пенсию в Англии, королевский подданный решил вернуться на родину. Но из-за просроченных документов путешествие Бирда превратилось в историю из фильма «Терминал», где главный герой в исполнении Тома Хэнкса застрял в аэропорту.

- Я полетел в Лондон из Иркутска через Москву. В Шереметьево меня остановили и не дали вылететь из страны, - поделился Стивен. - Мне выписали штраф. А в миграционной службе предложили вернуться в Иркутск. Но за просроченные документы в Иркутске я мог получить запрет на въезд в Россию на пять лет. А у меня тут сын, которого я очень люблю!

Британец мылся в туалете аэропорта

Британец мылся в туалете аэропорта

«МЫЛСЯ В ТУАЛЕТЕ АЭРОПОРТА И СПАЛ В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ»

Попытать счастье Стивен решил в Петербурге. Но и в Северной столице полиция и миграционная служба отказалась выпускать его из страны. А вернуться в Иркутск для Бирда означало потерять сына на пять лет. Поэтому от безысходности Стивен остался в Пулково без денег и банковской карты. Нового жителя аэропорта вскоре стали узнавать и сотрудники воздушной гавани.

- Стивен подошел ко мне на стойку и спросил, как иностранец может получить денежный перевод, - пояснил «КП» специалист городского туристско-информационного бюро Илья Тарашкевич. - У него не было карты, а банк не работает с иностранцами. Мы с коллегами озадачились. И вскоре я понял, что единственный способ - использовать мою карту. Меня очень зацепила фраза иностранца, что он три дня не ел. Я подумал, что у человека должно случиться в жизни, чтобы это произошло? Тогда Бирд и рассказал, что боится, что ему запретят въезд в страну. Единственное, что в жизни у него есть, - это ребенок. Я сам отец, поэтому понимаю его. Тогда я и взялся помочь Стивену.

Илья предоставил англичанину свою карту, на которую Руслана перевела для мужа деньги. Ну а пока Илья решал, как лучше помочь иностранцу с документами, Стивен обосновался в аэропорту. Там он и прожил две недели.

- Я спал в кресле в зале ожидания, - улыбается Стивен. - В туалете умывался и мыл голову. А ел самую дешевую еду в закусочных аэропорта. Русского языка не знаю, поэтому подработать тут не мог.

сын ждет возвращение отца из Англии Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

сын ждет возвращение отца из АнглииФото: Личная страница героя публикации в соцсети

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ РЕБЕНКА

Первым делом Илья со Стивеном обратились в консульство в Британии. Там потребовали сканы документов.

- В аэропорту нет копировальных центров, - поясняет Илья. - Я бегал по офисам сотовых операторов и говорил: «Помните фильм «Терминал»? У меня тут человек с такой же историей. Помогите отсканировать документы!»

Илья со Стивеном обращались также в полицию и миграционную службу, но получали лишь один ответ: езжайте в Иркутск. Правда, мытарства не остались незамеченным. Вскоре об истории Бирда узнали власти, и британцу помогли.

- Суд признал гражданина Британии виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере пяти тысяч рублей, - пояснили «КП» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Суд посчитал, что высылка из страны может нарушить право человека на семейную жизнь. Бирд женат и имеет ребенка. Поэтому суд посчитал, что в данном случае права ребенка важнее, нежели выдворение. И данная статья Административного кодекса позволяет суду назначить штраф без административного выдворения из страны.

Сейчас Стивен уже занимается подготовкой документов для возвращения на родину. После получения пенсии британец сможет вернуться обратно к своему сыну и жене. Королевский подданный признался, что очень благодарен российскому суду.

- Самое главное, что проблема решена, - улыбается Руслана. - Огромное спасибо Илье и суду. Бирд очень любит сына. Да и сам ребенок ждет возвращения папы.

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