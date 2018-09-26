Бизнес и власть ведут IT-диалог

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-26T14:49:01+03:00

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Будучи площадкой для продуктивного обмена опытом и мнениями, форум вновь объединил в стенах Центрального музея связи имени А.С.Попова бизнесменов, экспертов, представителей профильных региональных министерств и комитетов. В этом году среди участников были министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Говорунов и председатель Комитета по информатизации и связи Петербурга Денис Чамара. Главная тема – цифровое равенство регионов, поэтому особое внимание спикеры уделили телеком-инфраструктуре, а также реальным возможностям мониторинга и управления городами сейчас и в будущем.

Директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Алексей Титов рассказал, почему «МегаФон» выступил партнером форума: «Цифровизация российских городов возможна только при слаженном взаимодействии государства и бизнеса, потому что это процесс, который затрагивает все сферы жизни. Мы рады поддержать инициативы форума, потому что здесь есть реальная возможность вынести на обсуждение новые идеи, детально обсудить все нюансы, поделиться разработками и успешными кейсами. Уверен, что мероприятия, которые прошли в рамках IT Диалог в этом году, полезны для всех участников».