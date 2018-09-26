Жена Аршавина восстановила Instagram, чтобы ответить Юлии Барановской

СЕГОДНЯ 15:55 2018-09-26T15:57:25+03:00

Алиса Аршавина вернулась в виртуальную реальность после высказываний Юлии Барановской о ее супруге. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Два дня назад телеведущая и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская презентовала в Петербурге свою вторую книгу «Все к лучшему – проверено мной». Да не просто в Петербурге, а именно в том месте, где произошла судьбоносная встреча звезды футбола и телевидения.

- Тот же угол, только справа, - написала телеведущая на своей страничке. - Ирония судьбы или закономерность презентовать свою книгу на том же углу Невского и Садовой спустя пятнадцать лет после первой встречи?

Поклонники Барановской сразу поняли, о чем речь и предположили, что Юлия все еще любит Андрея, а трое их общих детей должны стать стимулом для спортсмена вернуться в семью. «Дети должны жить с мамой и папой», - написала одна из подписчиц.

- Вы считаете, что можно называть «папой» человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми пять лет? - не выдержала телеведущая.

Совпадение или нет, но сразу после публикации Барановской Алиса Аршавина обновила свою страничку и выложила «счастливое» фото своего мужа Андрея с дочерью. Дескать: «смотри, общается Андрей с детьми». При этом, помнится нам, в конце июля Алиса прощалась со всеми своими подписчиками и удаляла аккаунт со словами: «Я и моя семья устали читать гадости, переходящие все грани дозволенного. На этом мы прощаемся со всеми вами. И этой прекрасной социальной сетью. Больше фото я выставлять не буду».

Поклонники расценили это как ответный жест на критику Барановской и по традиции вывалили на Алису очередную порцию негатива:

- Троих бросил и этих бросит, - стали негодовать комментаторы.

- Тяжела жизнь без инстарграма, - напоследок вздохнули оставшиеся подписчики супруги Аршавина.

Напомним, Андрей Аршавин ушел от Юлии, оставив ее одну с тремя детьми, и женился во второй раз в сентябре 2016 года на Алисе Казьминой. В браке молодые люди воспитывают общую дочь Есению и двоих детей Казьминой от предыдущего союза. Алиса, до недавнего времени охотно вела страничку в инстаграм, выкладывая туда фото счастливого семейства, но 31 июля, устав от постоянных нападок подписчиков в сети, закрыла свой инстаграм, попрощавшись со всеми.

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