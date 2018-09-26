В Петербурге стартует специальная городская программа «Пароль Нейборхуд»
В английском языке есть слово Neighbourhood, не имеющее прямого аналога в русском. Его можно весьма условно перевести как «микрорайон». Однако Neighbourhood означает не только и даже не столько определенную местность в пределах городской черты, а сообщество людей, ее наполняющих, их взаимные отношения и общий дух.
В рамках новой инициативы «Пароль Нейборхуд» жители Петербурга смогут получить бесплатный напиток, билет в кино, сувенир, скидку и множество других приятных мелочей. Для этого нужно зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку или другое заведение, отмеченное соответствующим стикером на дверях, и просто произнести: «Пароль Нейборхуд».
Таким образом жители нейборхудов смогут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного партнера программы к другому – из кафе в библиотеку, из библиотеки в кино, а оттуда – в тренажерный зал. В процессе этого весьма приятного тура петербуржцы лучше узнают своих соседей и заведут новые дружеские отношения.
Участие в программе примут:
Петроградский район:
- Киноцентр Ленфильм
- Студия Barre One
- Beef Zavod
- Big Wine Freaks
- Забыли сахар
- Магазин и бар Винный склад
- Е.Д.А. и кофе
- Кофейня Фильтр
Красногвардейский район:
- Библиотека Гоголя
- Музей стрит-арта
- Детская футбольная школа ZION
- Охта Молл
- Е.Д.А. и кофе
Программа «Пароль Нейборхуд» будет действовать в течение двух месяцев.