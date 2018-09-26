В Петербурге стартует специальная городская программа «Пароль Нейборхуд»

СЕГОДНЯ 16:54 2018-09-26T16:54:07+03:00

Жители Петроградского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга смогут получить приятные сюрпризы от кафе, ресторанов, магазинов и других местных заведений

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В английском языке есть слово Neighbourhood, не имеющее прямого аналога в русском. Его можно весьма условно перевести как «микрорайон». Однако Neighbourhood означает не только и даже не столько определенную местность в пределах городской черты, а сообщество людей, ее наполняющих, их взаимные отношения и общий дух.

В рамках новой инициативы «Пароль Нейборхуд» жители Петербурга смогут получить бесплатный напиток, билет в кино, сувенир, скидку и множество других приятных мелочей. Для этого нужно зайти в кафе, ресторан, магазин, библиотеку или другое заведение, отмеченное соответствующим стикером на дверях, и просто произнести: «Пароль Нейборхуд».

Таким образом жители нейборхудов смогут сформировать свой досуг, «путешествуя» от одного партнера программы к другому – из кафе в библиотеку, из библиотеки в кино, а оттуда – в тренажерный зал. В процессе этого весьма приятного тура петербуржцы лучше узнают своих соседей и заведут новые дружеские отношения.

Участие в программе примут:

Петроградский район:

- Киноцентр Ленфильм

- Студия Barre One

- Beef Zavod

- Big Wine Freaks

- Забыли сахар

- Магазин и бар Винный склад

- Е.Д.А. и кофе

- Кофейня Фильтр

Красногвардейский район:

- Библиотека Гоголя

- Музей стрит-арта

- Детская футбольная школа ZION

- Охта Молл

- Е.Д.А. и кофе

Программа «Пароль Нейборхуд» будет действовать в течение двух месяцев.