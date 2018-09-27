В форту Константин состоится фестиваль семейного отдыха «Дети на планете 2018»

СЕГОДНЯ 18:48 2018-09-27T18:49:06+03:00

Гостей форта Константин ждут бесплатные викторины и конкурсы для всей семьи, а также концерт.

Гостей ждут бесплатные викторины и конкурсы, а также концерт

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В субботу, 30 сентября 2018 года, на территории форта Константин в Кронштадте состоится большой семейный праздник - третий фестиваль семейного отдыха «Дети на планете-2018». В мероприятии примут участие детские лагеря Петербурга и Ленобласти.

Основные цели фестиваля: популяризация активного детского и семейного отдыха, познавательного отдыха; знакомство с развивающими программными лагерями.

Гостей форта Константин ждут бесплатные викторины и конкурсы для всей семьи, а также концерт.

В программе:

спортивные состязания

интерактивное шоу

арбалетный тир

лабиринт

фехтование

семейная эстафета

полоса препятствий

мастер-классы

игротека

викторины

веревочный парк и скалодром

музей маяков

музыкальная программа на центральной сцене.

Для гостей фестиваля учреждены ценные призы: путевки в детские программные лагеря, поездка на зимние каникулы к Деду Морозу в Великий Устюг и 7 дней проживания в 4-местном коттедже для всей семьи.

Время проведения мероприятия: с 12.00 до 17.00

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

Ведущий – актер театра и кино Павел Платонов.

К участию в фестивале приглашаются семьи с детьми школьного возраста (6-16 лет).

Начало регистрации: 30 сентября 2018 г., 11.00.

Предварительно зарегистрироваться можно в группе ВК фестиваля

Для гостей фестиваля из Кронштадта будет запущен БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ! Автобусы будут ходить каждые 15 минут по маршруту Кронштадтское шоссе-38 (19-й Квартал / первая остановка в Кронштадте) - Форт Константин (и обратно). С 11.00 до 18:00.