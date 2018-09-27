В форту Константин состоится фестиваль семейного отдыха «Дети на планете 2018»
В субботу, 30 сентября 2018 года, на территории форта Константин в Кронштадте состоится большой семейный праздник - третий фестиваль семейного отдыха «Дети на планете-2018». В мероприятии примут участие детские лагеря Петербурга и Ленобласти.
Основные цели фестиваля: популяризация активного детского и семейного отдыха, познавательного отдыха; знакомство с развивающими программными лагерями.
Гостей форта Константин ждут бесплатные викторины и конкурсы для всей семьи, а также концерт.
В программе:
спортивные состязания
интерактивное шоу
арбалетный тир
лабиринт
фехтование
семейная эстафета
полоса препятствий
мастер-классы
игротека
викторины
веревочный парк и скалодром
музей маяков
музыкальная программа на центральной сцене.
Для гостей фестиваля учреждены ценные призы: путевки в детские программные лагеря, поездка на зимние каникулы к Деду Морозу в Великий Устюг и 7 дней проживания в 4-местном коттедже для всей семьи.
Время проведения мероприятия: с 12.00 до 17.00
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Ведущий – актер театра и кино Павел Платонов.
К участию в фестивале приглашаются семьи с детьми школьного возраста (6-16 лет).
Начало регистрации: 30 сентября 2018 г., 11.00.
Предварительно зарегистрироваться можно в группе ВК фестиваля
Для гостей фестиваля из Кронштадта будет запущен БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ! Автобусы будут ходить каждые 15 минут по маршруту Кронштадтское шоссе-38 (19-й Квартал / первая остановка в Кронштадте) - Форт Константин (и обратно). С 11.00 до 18:00.