2018-10-03T12:01:06+03:00
Происшествия

В Петербурге отец-одиночка зарубил сына топором

Родитель был пьян
Елена БЕЗГОДОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына.В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына.Фото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

11-летний мальчик стал жертвой своего отца. 43-летний петербуржец вечером 2 октября зарубил пятиклашку топором, несколько раз ударив ребенка по голове клинком. Окровавленное тело мальчика нашли утром 3 октября в квартире одного из домом по Нарвскому проспекту.

Как рассказали «КП-Петербург» в Следственном комитете, отец в момент убийства находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Причем в запои мужчина уходил не в первый раз – полгода назад его уволили с работы за регулярное распитие алкоголя.

Чем ребенок так разгневал отца – пока неясно. Сейчас родитель находится в полиции, где дает показания. Кстати, мужчина в одиночку воспитывал сына – полтора года назад 43-летний мужчина похоронил жену. Правда, с женщинами встречался. В Петербурге нашел сожительницу, которая и обнаружила окровавленный труп мальчика.

- В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Он занял у меня полмиллиона на аппарат МРТ!»: врач с липовым дипломом разводил пациенток на деньги
Антон Шеманаев полстраны заставил поверить в то, что он невролог..., а еще анестезиолог, реаниматолог и мануальный терапевт. Смущал его только главный врачебный атрибут – халат
Свидетелем убийства была такса: в Тольятти арестовали бизнесмена, три недели прятавшего труп жены в «Газели»
Знакомые семьи уверяют, что Дмитрий Ефремов, подозреваемый в преступлении, после расправы отдыхал у родителей жертвы и врал им о проблемах дочери с паспортом
Новости 24
В исторических зданиях на Петроградской стороне построят гостиницу за 300 миллионов рублей
Жены героев России, живущие в Петербурге, смогут получить миллион рублей компенсации
В Петербурге вор-акробат по водосточной трубе залез на 4-й этаж, где избил и ограбил пенсионера
187 ДТП за полтора года: Петербург избавят от «перекрестка смерти»
В Петербурге пьяный отец топором зарубил 11-летнего сына
На Богословском кладбище Петербурга вандалы разгромили пять могил
В Петербурге джип улетел в Малую Невку с Песочной набережной
Перед матчем «Зенита» со «Славией» в Петербурге пройдет «Фан-Променад»
В Петербурге запустили билетный онлайн-калькулятор
Сын Клаудио Маркизио провел первую тренировку в академии «Зенита»
Рейс из Пулково в Худжанд вылетел после 17-часовой задержки
В среду, 3 октября, в Петербурге будет облачно и дождливо
В Петербурге второй раз за сутки прорвало трубу, на этот раз на улице Вавиловых
В Санкт-Петербурге лопнула еще одна труба с кипятком
Петербургские коммунальщики потратили 480 тысяч рублей на VIP-билеты на концерт Шнурова
Так вот, что пищит в кабине машиниста метро у "Проспекта Ветеранов"!
Эрмитаж закроют для посетителей в среду, 3 октября
Мужчина из Кировска познакомился с 13-летней девочкой «ВКонтакте» и совратил ее