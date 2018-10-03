В Петербурге отец-одиночка зарубил сына топором

СЕГОДНЯ 11:59 2018-10-03T12:01:06+03:00

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11-летний мальчик стал жертвой своего отца. 43-летний петербуржец вечером 2 октября зарубил пятиклашку топором, несколько раз ударив ребенка по голове клинком. Окровавленное тело мальчика нашли утром 3 октября в квартире одного из домом по Нарвскому проспекту.

Как рассказали «КП-Петербург» в Следственном комитете, отец в момент убийства находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Причем в запои мужчина уходил не в первый раз – полгода назад его уволили с работы за регулярное распитие алкоголя.

Чем ребенок так разгневал отца – пока неясно. Сейчас родитель находится в полиции, где дает показания. Кстати, мужчина в одиночку воспитывал сына – полтора года назад 43-летний мужчина похоронил жену. Правда, с женщинами встречался. В Петербурге нашел сожительницу, которая и обнаружила окровавленный труп мальчика.

- В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии», - рассказали в пресс-службе СУ СК по Санкт-Петербургу.