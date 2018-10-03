2018-10-03T17:09:21+03:00
Общество

Коммунальщики, которые купили билеты концерт группы "Ленинград" за полмиллиона: "Билеты сдадим, а деньги направим детям"

Деньги, вероятнее всего, пойдут на благотворительность
Елена БЕЗГОДОВА
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Коммунальщики если и пойдут на концерт "Ленинграда", то только за свой счетКоммунальщики если и пойдут на концерт "Ленинграда", то только за свой счетФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Мероприятия по тимбилдингу в петербуржском ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» отменены. Общественность возмутилась тем, что сотрудники государственного предприятия решили отправиться на концерт группировки «Ленинград» за счет государства. Тем более, что для этого коммунальщики выкупили 40 VIP-билетов, стоимостью 12 000 каждый.

Но сегодня праздник ценой в 480 000 рублей отменился.

- Жилищный комитет порекомендовал отменить мероприятие, мы следуем рекомендациям, - объяснил «КП-Петербург» заведующий отделом развития ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» Александр Локтионов. - Куда будут направлены деньги – в работе этот момент. Первая мысль была отдать их в фонд в помощи детям, но это не решается быстро. Закупку нужно еще отменить.

Локтионов отметил: мероприятие было организовано за счет собственных средств предприятии. Да, оно государственное. Но ведь зарабатывает!

- Но от бюджета мы ничего не получаем, живем за счет того, что заработали. Из этой прибыли предприятие и выплачивает зарплату сотрудникам и формируем расходы. У нас есть статья расходов на культурно-массовые, оздоровительные и прочие мероприятия. Одним словом направленная на нематериальную мотивацию персонала. Планировали поощрить ряд лучших сотрудников этими билетами. На данный момент все праздничные мероприятии отменены.

ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» занимается тем, что рассчитывает плату за коммунальные услуги и перечисляет деньги потребителей управляющим и ресурсоснабжающим компаниям. Предприятие обслуживает более двух третей жилого фонда Северной столицы и ежегодно отчитывается о своей прибыли. Например, в прошлом году она составила 278 млн рублей при выручке в 1,5 млрд рублей.

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