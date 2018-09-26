Дамба сомкнет створки из-за угрозы наводнения в Петербурге

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-26T12:00:16+03:00

Уровень воды в Неве у Горного института может подняться до отметки в 191 сантиметр

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Осень – привычная пора для наводнений в Санкт-Петербурге. Вот и сейчас штормовой циклон, который горожанам пообещал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, нагонит волну и поднимет уровень воды в Неве. Чтобы это не принесло неприятностей, было решено закрыть створки дамбы. О том, чего ждать от стихии, корреспонденту «КП-Петербург» рассказали в Комплексе защитных сооружений (КЗС).

- С 10:00 26 сентября мы уже начали закрывать водопропускные затворы дамбы. В таком положении они останутся до 2-3 часов ночи, - сообщил заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Петербурга Игорь Полищук. – Пик подъема воды на дамбе мы ожидаем в 22:00, а на отметке у Горного института это произойдет на час позже.

Через некоторое время на город накатит и вторая волна, но она не достигнет критических значений, поэтому закрывать дамбу не планируют.

При этом никаких экстренных мер не принимается, так как ситуация полностью штатная и персонал дамбы работает в привычном режиме.

- Для нас это обычная ситуация, - заверил специалист.

Не будет ограничиваться и проезд транспорта по Комплексу защитных сооружений. В дни наводнений такие меры не вводятся. Единственное, о чем предупредил Игорь Полищук, это о сильном ветре, который «гуляет» по дамбе в штормовую погоду.

Водителям стоит держать дистанцию, и быть внимательными при нахождении рядом с контейнеровозами. Бывали случаи, когда резкими порывами ветра пустые контейнеры сдувало с грузовиков, ехавших в кронштадтский порт.

Но петербургским автомобилистам стоит помнить, что до 20:00 28 сентября в тоннеле на дамбе из-за ремонтных работ ограничено движение. Со вторника и до пятницы попарно будут закрывать по две полосы, поэтому водителям стоит быть внимательнее при выборе маршрута движения. В остальном никаких запретов вводить не планируется.