Авто Премиум и Баба Яга провели уроки ПДД для первоклассников Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 11:20 2018-09-26T11:43:35+03:00

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Официальные дилеры SKODA Авто Премиум при поддержке комитета по образованию Санкт-Петербурга провели уроки ПДД для первоклассников школы №482 в рамках проект «SKODA Кроха».

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Этот добрый и очень полезный проект дилеры группы «Авто Премиум» организуют в Санкт-Петербурге уже десятый сезон. И он неизменно удается. В игровом формате, с участием сказочных персонажей первоклашки увлеченно погружаются в изучение правил дорожного движения, которые важно знать каждому малышу, - ведь ребята впервые без родителей выходят на улицы и оживленные дороги Северной столицы.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

24 сентября сказочные гости во главе с Бабой Ягой рано утром появились в коридорах Санкт-Петербургской школы № 482 и произвели там настоящий фурор. Для школьников были организованы спектакли «Приключения Бабы Яги» и интерактивные игры, где в увлекательном формате ребята изучили и повторили ПДД. На волшебных уроках побывало более 500 первоклассников, и все они сдали свой первый маленький экзамен, ответив на вопросы Бабы Яги, которая оказалась веселой и задорной, а главное – большим экспертом в ПДД.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Ребята получили полезные и приятные подарки и много ярких впечатлений. Это были, пожалуй, самые запоминающиеся уроки правил дорожного движения в их жизни. И мы надеемся, что теперь на улицах и перекрестках появится много вежливых маленьких пешеходов, точно знающих как вести себя на дорогах мегаполиса.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Коллектив школы №482 выразил благодарность сотрудникам группы компаний «Авто Премиум» за этот полезный праздник и пригласил организовать его и в следующем году.

Авто Премиум – ваш эксперт в ПДД!