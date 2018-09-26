2018-09-26T11:43:35+03:00
Общество

Авто Премиум и Баба Яга провели уроки ПДД для первоклассников Санкт-Петербурга

Для школьников были организованы интерактивные игры и спектакли
Поделиться:
Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"
Изменить размер текста:

Официальные дилеры SKODA Авто Премиум при поддержке комитета по образованию Санкт-Петербурга провели уроки ПДД для первоклассников школы №482 в рамках проект «SKODA Кроха».

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Этот добрый и очень полезный проект дилеры группы «Авто Премиум» организуют в Санкт-Петербурге уже десятый сезон. И он неизменно удается. В игровом формате, с участием сказочных персонажей первоклашки увлеченно погружаются в изучение правил дорожного движения, которые важно знать каждому малышу, - ведь ребята впервые без родителей выходят на улицы и оживленные дороги Северной столицы.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

24 сентября сказочные гости во главе с Бабой Ягой рано утром появились в коридорах Санкт-Петербургской школы № 482 и произвели там настоящий фурор. Для школьников были организованы спектакли «Приключения Бабы Яги» и интерактивные игры, где в увлекательном формате ребята изучили и повторили ПДД. На волшебных уроках побывало более 500 первоклассников, и все они сдали свой первый маленький экзамен, ответив на вопросы Бабы Яги, которая оказалась веселой и задорной, а главное – большим экспертом в ПДД.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Ребята получили полезные и приятные подарки и много ярких впечатлений. Это были, пожалуй, самые запоминающиеся уроки правил дорожного движения в их жизни. И мы надеемся, что теперь на улицах и перекрестках появится много вежливых маленьких пешеходов, точно знающих как вести себя на дорогах мегаполиса.

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Фото предоставлено компанией "Авто Премиум"

Коллектив школы №482 выразил благодарность сотрудникам группы компаний «Авто Премиум» за этот полезный праздник и пригласил организовать его и в следующем году.

Авто Премиум – ваш эксперт в ПДД!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Терминал» по-русски: англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
«Терминал» по-русски: Англичанин две недели прожил в Пулково из-за проблем с документами
Британец из-за любви к русской женщине бросил Лондон и переехал жить в деревню под Иркутском. Но из-за просроченного вида на жительство история королевского подданного превратилась в кино
Новости 24
С 27 сентября памятник Николаю I начнут готовить к реставрации
Главный синоптик Петербурга рассказал о заморозках в городе и пообещал первое осеннее наводнение
Ночью в Петербурге горели четыре автомобиля
В больнице скончался гонщик, разбившийся на ралли «Санкт-Петербург»
Президент ФИФА Инфантино в письме поблагодарил Полтавченко за ЧМ-2018
Полтавченко уверен, что Петербург – один из самых безопасных городов в России
В среду в Петербурге ожидаются ливни и сильный ветер
Перепутала: В Санкт-Петербурге мать дала 3-летней девочке клофелин вместо антибиотика
МЧС предупреждает: В среду 26 сентября ветер в Петербурге разгонится до 23 метров в секунду
Дело о 25 миллионах невыплаченной зарплаты передали в суд
Петербург примет Международную регату больших учебных парусников в 2021 году
Товарищи с Северного Кавказа выпили и решили сбежать от долгов в Финляндию
Двое похитили два миллиона у РЖД