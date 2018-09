Макс Раабе 7 октября 2018 в ДК «Ленсовета»

25 Сент. 22:12 2018-09-26T11:42:17+03:00

7 октября 2018 года в ДК «Ленсовета» даст концерт Макс Раабе, уникальный по манере исполнения немецкий певец-стилизатор и руководитель оркестра «Palast Orchester».

Пока «ленивый» хит Раабе «Der perfekte Moment… wird heut verpennt» («Идеальный момент… был проспан») набирает популярность, знаменитый исполнитель и его уже ставший легендарным оркестр готовят программу для своего нового тура, запланированного на 2018 год. Гастроли получат название «Let’s Do It» и будут состоять из поистине грандиозных шоу в Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и, конечно, России. Трек лист тура не оставит равнодушным никого: «Let’s Do It» Коула Портера, оригинальные интерпретации «With Your Eyes Wide Open» и «Three Little Words» - только вершина айсберга. Особое место в программе займет смешная немецкая композиция «Du bist meine Greta Garbo» («Ты моя Грета Гарбо»), перепетая в память о выдающейся личности.

Оркестр «Palast Orchester», известный сегодня во всем мире, был основан молодым амбициозным выпускником Берлинского университета искусств в 1986 году. Оркестр во главе с Раабе исполнял немецкие шлягеры 20-30-х годов XX века, и через три года выпустил дебютный альбом «Die Männer sind schon die Liebe wert». Однако настоящую популярность на родине музыкантам принесла выпущенная в 1992 году комическая песня «Kein Schwein ruft mich an» («Ни одна свинья мне не звонит»), написанная самим Максом Раабе. Далее, не захотев останавливаться на достигнутом, певец и его оркестр записали альбом собственных кавер-версий известных мировых хитов, который так и назвали «Die Hits Des Jahres» («Суперхиты»). Вошедшие в него, помимо прочих, «Oops... I Did It Again», «Sex Bomb», «Super Trouper», исполненные игривым «мяукающим» вокалом, сделали Раабе одним из самых узнаваемых артистов современности.

Max Raabe & Palast Orchester - Oops I Did It Again - Sex Bomb.

Концерты Макса Раабе в сопровождении «Palast Orchester» находят восторженные отзывы у слушателей всех возрастов и любителей самых разных музыкальных жанров. Их шоу, возвращающие в «золотые» двадцатые, неоднозначные, переполненные юмором тексты и неподражаемая мимика Маэстро позволят каждому найти в них то, что близко именно ему.

На концерте в Санкт-Петербурге зрители услышат, как музыку в стиле кабаре начала прошлого века, ставшую визитной карточкой Раабе, так и новые ироничные композиции. С уверенностью можно сказать - без сюрпризов не обойдется: на московском концерте в 2014 году среди прочего репертуара шутливый пародист умудрился исполнить романс Петра Лещенко «Признайся мне» на русском языке. Кто знает, что находчивые музыканты приготовили на этот раз…

Начало в 20:00