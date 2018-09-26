«Это кошмар»: политолог отреагировал на намерение Собчак идти в губернаторы Петербурга

СЕГОДНЯ 12:36 2018-09-26T13:18:06+03:00

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Только вчера стало известно, что Ксения Собчак не исключила своего участия в губернаторских выборах в Санкт-Петербурге, как уже сегодня десятки экспертов ринулись обсуждать это событие. Зачем ей это надо, и с какими сложностями предстоит столкнуться молодому политику, в интервью радио «КП-Петербург» рассказал политолог Владимир Еременко.

- Она девушка неглупая, хоть поступает и не всегда разумно. Возможное участие в выборах – это ее попытка остаться «на плаву» в политике, не пропасть из виду избирателей, - уверен специалист.

Правда одним из камней преткновения для Ксении Анатольевны может стать так называемый муниципальный фильтр. Согласно закону, кандидаты на пост губернатора обязаны заручиться поддержкой как минимум 156 муниципальных депутатов, представляющих не менее 84 муниципальных советов. Учитывая, что Собчак достаточно оппозиционно настроена, то ей вряд ли так просто получить все эти голоса.

Но, с другой стороны, за Собчак играет фамилия. Ее отца – первого мэра Ленинграда, Петербурга, хорошо помнят в городе.

-На президентских выборах Северная столица дала Ксении Анатольевне очень хороший результат, ее здесь любят, - напомнил политолог.

Другой вопрос, что сам Владимир Еременко голосовать за молодого политика не стал бы.

- Ни при каких обстоятельствах. Она демонстрирует пренебрежение ко всем ценностям: семейным, политическим, культурным, социальным. Это кошмар, - уверен эксперт.