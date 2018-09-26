В Корпусе Бенуа при поддержке банка ВТБ открылась выставка русского экспрессионизма

СЕГОДНЯ 16:45 2018-09-26T16:45:44+03:00

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В Корпусе Бенуа впервые в нашей стране открылась большая выставка русского экспрессионизма. На ней можно увидеть не только признанные шедевры Марка Шагала, Павла Филонова, Василия Кандинского, Натальи Гончаровой, но и менее известные работы мастеров различных художественных объединений. Всего более 250 произведений живописи, графики и скульптуры представляют многоликий русский экспрессионизм 1900-х -1930-х годов.

- Мы сконцентрировались на начале XXстолетия, когда экспрессионизм был особенно ярок. Тому были причиныи общественные, и социальные, и лично индивидуальные у разных художников, - отметила Евгения Петрова, заместитель директора Русского музея по научной работе. - Многие работы зрители видели в экспозиции музея, на монографических выставках, на тематических, но не в контексте экспрессионизма. Впервые мы показываем это здесь, для того чтобызрителям было проще сориентироваться, что такоеэкспрессионизм, обращаясь к известным работам. А дальше познакомиться cпроизведениями, которые не показывались совсем или очень редко.

Особое место на экспозиции отвели феномену так называемых «футуристических» книг. Малотиражные поэтические сборники Владимира Маяковского, Велимира Хлебникова, Алексея Крученых иллюстрировали как раз представители экспрессионизма.

Кстати, ряд картин отреставрировали специально для выставки. Все, что собрано в нескольких залах экспозиции, – коллекция Русского музея. Но открытие этой масштабной выставки не состоялось быбез поддержки генерального спонсора − банка ВТБ.

- Каждая наша совместная работа с Русским музеем - праздник для искусствоведов и любителей, и это очень приятно осознавать. Почти все лето была открыта масштабная выставка работ Кузьмы Петрова-Водкина, генеральным спонсором которой выступил банк ВТБ. И мы, и Русский музей получили очень много положительных отзывов на нее. Уверены, что работы экспрессионистов, которые творили в начале 20 века, не оставят публику равнодушной, и выставка станет ярким культурным событием Санкт-Петербурга, - отметил Виктор Шкипин, руководитель департамента маркетинга и рекламы банка ВТБ - старший вице-президент.

В планах Русского музея − через год показать работы эха экспрессионизма и открыть выставку на материале произведений второй половины XX века.