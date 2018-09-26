Одноклассник убил футболиста, который заступился за девушку

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T20:02:32+03:00

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Жителей Васильевского острова переполошили ориентировки, расклеенные по всему району: «Внимание, розыск! Алексей Ковальских подозревается в убийстве. Ранее неоднократно судимый! При себе у него нож!». Находящийся в бегах преступник заставил петербуржцев сильно понервничать. «Комсомолка» решила разобраться в истории с беглецом и выяснила, за что разыскивают Алексея.

«МАМА, СО МНОЙ ПРОИЗОШЛА БЕДА»

Подозреваемый и правда был уже судим за «Разбой» и освободился из колонии по условно-досрочному за хорошее поведение. Раньше 27-летний Алексей работал таксистом. У парня была жена и маленький сын.

Родственники до сих пор ждут главу семьи дома. Но после освобождения из тюрьмы папа так и не успел к своему малышу.

- Это произошло через неделю после освобождения Леши. В тот день он пошел к своей подруге в гости, - рассказала «КП в Петербурге» сестра Алексея Надежда. - У нее на вечеринке был его школьный знакомый Георгий вместе со своей возлюбленной и ее подругой, которая понравилась брату. Ближе к вечеру Жора с девушками ушел к себе домой - в квартиру на этаж выше.

Брат решил вернуть их обратно. Но, когда он вышел в подъезд, между ним и Жорой произошла ссора. По словам сестры Алексея, Георгий во время конфликта толкнул своего приятеля в окно.

- Леша чуть не выпал из окна, - вздыхает сестра беглеца. - Он потом звонил маме и говорил: «Со мной произошла беда. Я не понял, как это случилось». Он почувствовал боль и ответил ударом ножа. Со слов Леши, Георгий сам спровоцировал драку и первый его ударил.

«БУДЕШЬ ЗНАТЬ, КАК БАЗАРИТЬ»

Кто прав, а кто виноват в этой истории, разбираются следователи. Но у самой девушки Георгия другая версия произошедшего.

- Говорить о том, что он защищался, неправильно, - пояснила «КП» девушка Георгия Алина (имя изменено. - Прим. ред.). - Алексей, после того как все разошлись, стал кидать в мое окно камни и бутылки. Это была провокация. Он хотел привлечь к себе внимание. И Жора, как и любой мужчина на его месте, вышел, чтобы заступиться за свою возлюбленную. После конфликта Жора вернулся ко мне домой весь в крови. Он лежал в коридоре, а мы с подругой пытались остановить кровотечение. В этот момент в мою квартиру зашел Алексей и сказал Жоре: «Будешь знать, как базарить».

После драки Георгия доставили в больницу, но спасти его не удалось. Парень занимался футболом и был профессиональным игроком в покер. У него осталась мать-пенсионерка. Собирать деньги на его похороны пришлось друзьям. Сам Алексей сейчас в бегах. За кровавую расправу ему может грозить до пятнадцати лет колонии.