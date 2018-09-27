2018-09-27T13:03:26+03:00
100 лет комсомолу (1918-2018 гг.)

Александр Говорунов – о комсомольском прошлом: «Счастлив, что в моей жизни это есть!»

Вице-губернатор Петербурга рассказал о своих комсомольских буднях, о стройках и… работе дворником [аудио]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Комсомольцем когда-то был и Александр Говорунов.Комсомольцем когда-то был и Александр Говорунов.Фото: Олег ЗОЛОТО
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29 октября вечно юному отцу «Комсомолки» – комсомолу – исполняется ровно век. Он вырастил и воспитал сотни миллионов советских граждан. Комсомольцем когда-то был и Александр Говорунов. Путь в ВЛКСМ будущий сотрудник КГБ и банкир, а ныне вице-губернатор - глава администрации губернатора Санкт-Петербурга, окончил в должности первого секретаря Фрунзенского района Ленинграда. Сейчас о тех временах ему напоминают многочисленные грамоты и медаль «За трудовую доблесть». Как работал в стройотрядах, как трудился дворником и проводником, Александр Говорунов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

БЕСЕДКА с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым

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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ВСЕЛЕННАЯ

- Александр Николаевич, как все начиналось?

- В Ленинградский инженерно-экономический институт имени Пальмиро Тольятти (ИНЖЕКОН, вошел в СПбГЭУ. – Прим. ред.) я поступил уже после армии. Вернулся мужчиной, который понимал, чего хочет. Активно включился в общественную деятельность. Наверное, работа не оставалась незамеченной: меня избрали комсомольским вожаком института. Что-то удавалось и на этом месте, и на пленуме райкома меня избрали первым секретарем.

Учителя были хорошие. Первым секретарем обкома комсомола был Александр Колякин, который сейчас возглавляет музей истории Петербурга. Вторым – Валентина Матвиенко, именно она представляла меня на пленуме райкома комсомола.

- Каково это, быть первым секретарем райкома?

- Это была школа жизни. Фрунзенский район – большой район. Будь то школьник, студент либо работающий молодой человек, – мы стремились вовлечь каждого в комсомольскую жизнь, и на организацию интересных событий и полезных дел «патронов» не жалели.

Особой категорией были, так называемые, трудные дети. Брали их с собой в стройотряды, и они возвращались оттуда другими. Было так приятно потом получать письма от этих ребят, уже взрослых, с благодарностями, со свадебными фотографиями. Читаешь – и слезы наворачиваются… Конечно, комсомол – это широкомасштабные задачи. Но именно получая такие письма, я острее всего чувствовал, что все не зря. Ведь даже одна человеческая жизнь – уже Вселенная.

Александр Николаевич в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал, как работал в стройотрядах, как трудился дворником и проводником. Фото: Олег ЗОЛОТО

Александр Николаевич в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» рассказал, как работал в стройотрядах, как трудился дворником и проводником.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТО САМОЕ «НОСТАЛЬДЖИ»

- Но комсомольские стройки все же были?

- Еще как! В течение пяти лет подряд. Сначала ездил бойцом, потом мастером, а потом и командиром отряда. Молодежный коллектив, сорок человек, с утра до вечера все вместе. Выходило на поверхность все – и плохое, и хорошее. Понимание, что ты в ответе за команду, за то, как люди живут, чем питаются, как работают, – научило управленческим навыкам, помогло осознать себя в коллективе. Это сейчас у молодежи есть умные книги по теории конфликтов. А тогда все приходилось осваивать на практике.

На первую стройку уехал в Заполярье простым бойцом. Строили аэродром в Мурмашах – тот, где сегодня приземляются самолеты на Мурманск. Скалы, вечная мерзлота, мошка, которая страшнее комара. А мы, орудуя киркой и ломом, рыли траншеи, прокладывали кабели. Работа была тяжелейшая. Зато уезжали с накачанными мышцами и в хорошем настроении. Раз съездил – в доме кухня появилась, два – спальня.

- Бываете в Мурманске? Сердце екает?

- Иногда бываю. Когда самолет приземляется, чувствую: частичку своего труда мы в эту посадочную полосу «зашили». Просыпается то самое «ностальджи». С людьми, с которыми связала судьба в стройотрядах, комсомоле, поддерживаю связь до сих пор: помогаем друг другу делом, советом. Когда коллектив формируется на реальных делах, это объединяет в некий кулак. Счастлив, что в моей жизни это есть. И я бы желал всем подобного.

- Что еще строили?

- В Тихвине работали, на знаменитом филиале Кировского завода: там шла большая реконструкция цехов. Мы помогали возводить стены, клали кирпичи. Сегодня все это продолжает служить людям.

Когда стал командиром районного штаба, приходилось руководить сразу большим числом стройотрядов: одни коровники строят, другие – дороги. Однажды в штаб стали поступать сигналы: там досок не хватает, тут бетон не завезли. Пора было идти решать вопросы ко второму секретарю горкома партии. А накануне ко мне как раз приехал командир одного из дальних отрядов. Вдруг мелькнула мысль, как ускорить процесс. Говорю: «Снимай студенческую куртку, надевай пиджак, будешь корреспондентом газеты!».

Приходим. В присутствии «корреспондента» выкладываю козырь: один отряд, где были ребята из профессионально-технических училищ, случайно оставили на работах. Им пришлось возвращаться пешком, шли двадцать километров под дождем. «Корреспондент» встрепенулся и давай строчить в своем блокноте.

Расчет подтвердился: когда мы уходили, второй секретарь придержал меня за локоток и попросил поговорить с «прессой». Я ответил так: «Прессу беру на себя, но вы мне – бетон, цемент и доски!».

Вице-губернатор - глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вице-губернатор - глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов и генеральный директор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Иван Власов.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДЕНЬГА ЧЕРЕЗ МОЗОЛЬ

- Стройки – летом. А в остальное время?

- Учился и работал дворником. Три года убирал в школе, которую окончил. В одну из зимних ночей снега нападало так много, что я решил не ходить на первую пару и продолжить уборку. В школе начались уроки. И учителя стали показывать меня школьникам, приговаривая: «Будете плохо учиться – будете так же снег убирать. А ведь есть и более интересные профессии!» (смеется).

Еще мне довелось быть командиром бригады проводников. В то время мы с женой ждали ребенка, – нужны были деньги, приходилось пахать. Колесили по всему Советскому Союзу. За два с половиной месяца, пока ездили туда-сюда, только один раз переночевали дома: приезжали, бежали в соседнюю баню, мылись, переодевались – и по новой.

Это был колоссальный опыт. К лету, когда увеличивали количество перевозок и запускали старые вагоны, иногда аж страшно становилось: титаны не работают, двери не закрываются, полки рушатся. Как-то раз подходит мужчина, весь мокрый, с разбитой бровью, и говорит: «Хороший у тебя вагон, с душем!». Оказывается, когда он зашел в туалет, поезд качнуло, и бак с водой рухнул на него. В общем, условия в поездах были далеко не комфортные, на проводников выливалась большая порция негатива: люди – кто с жалобами, кто с истериками… А как иначе, если на вагон из 56 мест тебе на весь путь дают 20 комплектов белья? Как-то улаживали, успокаивали. И если пассажиры и направляли жалобы, то в адрес министерства.

- Да, нынешняя молодежь другая…

- Конечно, другая. Время другое. Мы зарабатывали деньгу через мозоль, вагоны по ночам разгружали. Сегодня часто встречаются молодые люди с завышенными ожиданиями: «мне должны», «я хочу». И цена трудовой копейки меняется. Хорошо это или плохо, судить не буду: это данность.

- А как комсомол относился к ленинградскому року, к джазу?

- Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст... Сейчас мы с вами понимаем глубочайшую ересь такого высказывания. В мою бытность и рок, и джаз, и другие модные течения поддерживались. Все понимали, что эти явления будут жить, независимо от чьего-либо желания и восприятия. А потому мы решали вопросы предоставления помещений для музыкальных клубов, старались не заорганизовать, а сорганизовать. Мне, кстати, больше джаз нравился.

«Буду вечно молодым», - говорит Александр Николаевич! Фото: Олег ЗОЛОТО

«Буду вечно молодым», - говорит Александр Николаевич!Фото: Олег ЗОЛОТО

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ - ЭТО ЖИЗНЬ С ЦЕЛЬЮ

- Что дал вам комсомол?

- Все навыки, которые я получил тогда, использую и сегодня. Тогда я понял, что никто мне ничего не должен, что нужно строить свою жизнь самому. Тогда четко осознал, что цель жизни – это жизнь с целью. И единственный способ управлять ею – осознанные решения. Согласитесь, нашу судьбу чаще определяют не обстоятельства, на которые мы любим списать собственные неудачи, а наши каждодневные решения.

Этим принципам следую всю жизнь. Если становился офицером спецслужб, ставил перед собой задачу стать генералом – и стал им. Если работал в банке, ставил перед собой задачу стать профессиональным банкиром – и здесь тоже что-то получалось.

- А что, по Вашему мнению, комсомол дал нашей стране?

– В Великую Отечественную войну партийный билет, комсомольский значок – это были символы, которые поднимали людей на подвиги. После войны, когда шло восстановление страны, очень многое создавалось с нуля: это и БАМ, и освоение целины и многое другое. Это было не из-под палки. Это были порыв души и романтика. Когда формировали отряды на ударные комсомольские стройки, в моей приемной очередь выстраивалась.

- Не хватает комсомола?

- Ушел в небытие Советский Союз. Это одна из величайших трагедий двадцатого столетия. Не стало руководящей роли коммунистической партии, следом начался развал комсомола. Многие, в том числе и я, по-своему переживали эти периоды. Многое не укладывалось в голове, много вопросов возникало.

Оборачиваясь назад, могу сказать: в комсомоле были некие перегибы. Например, жесткие планы по приему – столько-то учащейся молодежи, столько-то рабочей. В результате секретарь ходил за парнями и девчатами и уговаривал их вступить в комсомол. Это в чистом виде формализм, который не делал ряды лучше. Но, вне всяких сомнений, это была деятельная структура, которая помогала молодым людям выбирать правильные жизненные ориентиры.

- Если комсомол был так хорош, почему его опыт забыли в девяностых?

- Девяностые вообще период особый. Когда проводили социологический опрос старшеклассников, мальчики писали, что они хотят стать рэкетирами, а девочки – валютными проститутками. Этот болезненный период наша страна пережила достаточно быстро. К счастью, сегодня многие позитивные принципы комсомола продолжают жить в новой форме. Нет единой организации, но есть множество объединений: строительные, экологические, научные, спортивные, волонтерские. Молодежи есть куда приложить свои энергию и разум. Было бы желание!

БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ

- К слову, насчет желания: как разжечь в нынешней прагматичной молодежи энтузиазм?

- Только созданием условий, в которых человек может проявить себя. В Петербурге развита система дополнительного образования, и ребята могут попробовать свои силы в самых разных сферах. Молодежь имеет возможность не только мечтать, каким быть Петербургу будущего, но реализовать свои проекты. Многие из них поддержаны губернатором и воплощаются в жизнь.

Роль власти в этом процессе – как у опытного дирижера: нужно умело управлять, чтобы энтузиазм не уходил в никуда, чтобы рождались не мифические космические корабли, которые бороздят просторы мирового океана, а появлялись проекты с практической пользой для людей. Не надо большого ума, чтобы смахнуть идею со стола. Важно уметь подхватить ее и, если нужно, выделить на нее финансы.

- Сколько девушек и парней сейчас участвует в стройотрядах?

- Этим летом работало около трех тысяч человек. Сегодня у нас есть разные студенческие отряды: медицинские, экологические, собственно строительные. Стали приглашать молодежь из регионов, с которыми сотрудничаем, и, наоборот, отправлять к ним своих ребят. Так, иногородние студенты помогали строить стадион на Крестовском. Надо давать молодежи возможность почувствовать, что их труд и энергия нужны, нужно давать возможность познавать свою страну.

- Какой комсомольский лозунг Вам запомнился?

- «Даже если облысею, если стану я седым, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!». Тогда для нас это было задорное четверостишие. Со временем я понял, что в этих словах глубочайший смысл: возраст человека определяется не датой рождения, которая записана у него в паспорте, а состоянием души.

Работая в бизнесе и во власти, много общаюсь с разными людьми. Время от времени встречаю 25-летних старичков и 60-летних молодых. Интерес к жизни, правильные цели, внутренняя мотивация, хобби – все это позволяет не стареть. Сегодня мир меняется необычайно быстро, и учиться нужно всю жизнь. Человек, который остановился в собственном развитии, попадет на обочину собственной жизни. «Буду вечно молодым» – таким себя и ощущаю!

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