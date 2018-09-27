Отопление в квартирах и домах в Петербурге включат 28 сентября 2018 года

СЕГОДНЯ 16:35 2018-09-27T17:04:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Осень, петербуржцы, конечно, ждали. Но она в этом году наступила так резко, что все сразу же замерзли. И хотя - в отличие от Ленинградской области - снега в городе пока что не будет, тепла нам ждать тоже не приходится. По прогнозам синоптиков в ближайшее время ночами будет холодать до +2...+4, днем же - не теплее +11.

Впрочем, грядущие холода горожане в большинстве своем встретят с теплыми батареями. С пятницы, 28 сентября 2018 года, в Петербурге начнется отопительный сезон!

- Решение о начале отопительного сезона-2018 в Петербурге принято в связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и метеорологическим прогнозом погоды, свидетельствующем о планомерном похолодании, - сообщили КП - Петербурге в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Напомним, периодическое протапливание длилось всего четыре дня - оно началось в понедельник, 24 сентября.

Да, норму энергетики не соблюли. Напомним, отопительный сезон формально стартует, когда среднесуточная температура на протяжении пяти дней не превышает +8 градусов. Но о каких нормах может идти речь, когда люди мерзнут? Ледяной ветер за день выстудил часть городских домов.

- Если жалоб на холод в квартирах будет много – включать отопление раньше, - потребовал во вторник на заседании правительства губернатор Георгий Полтавченко.

Жалобы жалобами, но у энергетиков теперь есть и другой показатель. Во время периодического протапливания они все чаще подключают не только садики, школы, больницы и другие социальные учреждения, но и жилые дома - по просьбам управляющих компаний, к к которым в свою очередь обращаются замерзающие жильцы.

- За три дня протапливания мы успели подключить треть наших абонентов, - рассказала "Комсомольской правде в Петербурге" пресс-секретарь ГУП "ТЭК" Софья Андреева. - Было бы больше времени, подключили бы, скорей, всего, почти всех.

Для сравнения, в прошлом году периодическое протапливание началось 20 сентября, а на регулярное отопление город перешел 4 октября. К этому времени - так же по просьбам горожан - к отоплению было подключено более 93 процентов домов.

ВАЖНО

Куда звонить в Петербурге, если дома не включили отопление

Если в пятницу в течение дня батареи у вас в квартире так и не потеплели, в первую очередь обращайтесь в свою управляющую организацию - УК, ТСЖ, ЖСК.

- Подключение зданий требует проведения обслуживающими организациями определенных работ на внутридомовом оборудовании, - напомнили в ГУП "ТЭК". - Поэтому скорость появления тепла в квартирах горожан во многом зависит от того, насколько оперативно будут проведены данные работы.