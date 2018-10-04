2018-10-04T18:39:50+03:00
Общество

В Питере - грустить: в центре города открылось кафе смерти

В меню необычного заведения - чай и разговоры о вечном
Елена БЕЗГОДОВА
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Говорить в кафе смерти в Петербурге будут обо всем.Говорить в кафе смерти в Петербурге будут обо всем.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Санкт-Петербург настолько мрачный и тоскливый город, что сегодня в нем открылось Death Café (переводится как «кафе смерти», - Прим. авт.). Теперь у тех, кому надоели питерские романтики и теплые пледы, могут выпить чашечку чая среди разговоров о смерти, похоронах и тлене. Место для нового заведения нашли в самом центре города и в первый день работы кафе примет 20 любителей пощекотать нервишки.

Идея создать такое, мягко говоря, необычное кафе возникла у петербурженки Ольги Сориной после знакомства с аналогичным опытом коллег из Москвы. Как ни странно, подобные заведения не редкость не только в России. Кафе смерти в мире насчитывается больше 6000! Авторы идеи Death Café говорят, что преследуют исключительно благие цели: дают возможность поговорить о своих переживаниях, обсудить с друзьями или незнакомыми людьми темы, на которые не принято говорить. Денег с посетителей не берут, но принимают пожертвования.

Говорить в кафе смерти будут обо всем. И о том, как не бояться старухи с косой, и как подготовиться к погребению. Здесь можно будет поделиться историями ухода из жизни знакомых или послушать рассказы о смерти. Заманчиво, да?

- Прийти сюда может любой старше 18 лет, - рассказывает организатор петербургского проекта Ольга Сорина. - Это может быть человек, который пережил утрату или больной смертельным заболеванием. Или тот, кто просто интересуется смертью. Что если к нам придет человек с патологией, некрофил? У нас работают психологи, которые смогут разрулить конфликтную ситуацию.

Конечно, принуждать к задушевным беседам о смерти никто не будет. Не хочешь говорить – пей чай и ешь печеньки, если аппетит не пропадет...

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