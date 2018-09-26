Где в Петербурге искать необычное и не очень дорогое жилье?

26 Сент. 11:30 2018-09-27T11:46:38+03:00

Не смотря на то что рынок новостроек экономит и оптимизируется, в некоторых домах все же можно найти квартиры с индивидуальными и оригинальными решениями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Даже в массовых проектах встречаются настоящие подарки для любителей оригинального дизайна и прочего «не как у всех».

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В нынешних условиях, когда рынок новостроек экономит и оптимизируется, а доходы населения не растут, впору вообще перестать мечтать о собственной квартире. Такой, чтобы ей можно было гордиться, с радостью возвращаться домой, приглашать гостей.

Но для тех, кто верит в сказку о собственном замке, желательно недорогом, есть и хорошая новость. Даже в масштабных проектах сегодня можно найти индивидуальные и оригинальные решения.

Нестандарт идет в массы

Всего несколько лет назад новостройки массового сегмента почти всегда обладали типовыми решениями, рассчитанными на комфорт среднестатистического покупателя. Поэтому большинство людей предпочитало оставлять в них все как есть.

- Квартиры с нестандартными планировками чаще всего встречались в более дорогих проектах. Однако теперь индивидуальные решения становятся все более доступными и разнообразными, в том числе и для покупателей в сегменте масс-маркет. На рынке первичного жилья усиливается неценовая конкуренция, - говорит директор по продажам «Главстрой - Санкт-Петербург» Юлия Ружицкая. - Эта тенденция ведет к пересмотру взглядов на технологии строительства и продаж квартир в новостройках. В будущем борьба за клиентов заставит девелоперов выводить на рынок проекты с все более интересными, качественными, гибкими и детализированными концепциями.

Интересные и востребованные опции, которые раньше были характерны только для проектов «бизнес-класса», в том числе и в планировочных решениях, все чаще можно встретить в классе «комфорт».

- Работая в классе «комфорт», мы часто включаем такие опции в свои проекты. Это террасы, кладовые, гардеробные, - говорит руководитель отдела развития продуктов и разработки концепций компании «Северный город» Тамара Попова. - Часто в квартирах предусматривается не только гардеробная, но и дополнительный санузел. При желании это помещение можно использовать под любые хозяйственные нужды, например, поставить стиральную машину. Наличие сантехнической разводки позволяет так сделать, а вот на месте бывшей гардеробной это невозможно. Квартиры с двумя санузлами представлены во многих наших проектах.

Кстати, очень может быть, что скоро нестандартом станут и многокомнатные квартиры.

- Считается, что такой продукт дольше и сложнее продается, чем более «традиционные» «однушки» и «двушки», и он не очень популярен у застройщиков. Тем не менее в проектах «Северного города» всегда можно найти интересные варианты больших квартир в демократичных жилых комплексах. Например, в Ultra City на Комендантском проспекте, - добавляет Тамара Попова.

О чем расскажет внешний вид

- Непременное условие успешности проекта вне зависимости от класса и также один из важных показателей его качества - это запоминающийся внешний вид и оригинальность оформления, - считает руководитель консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. - В жилых комплексах Setl City для каждого проекта комфорт-класса разрабатывается уникальная архитектурная концепция, которая включает в себя индивидуальное цветовое решение и оформление фасадов. К примеру, в ЖК «МореОкеан» в Приморском районе Петербурга за счет витражного остекления лоджий будет создан эффект сверкающей поверхности, напоминающей водную гладь. В ЖК «ЗимаЛето» на берегу Большой Охты для каждого дома выбрана своя цветовая гамма в соответствии с тем или иным временем года. А рисунок остекления окон и балконов в ЖК «Невские паруса» на излучине Невы напоминает алые парусники.

Застройщик может выбрать необычный отделочный материал для фасада и даже украсить дом картинами. Так поступил Setl City в квартале «Вена» микрорайона «Семь столиц» в Кудрово, где брандмауэры домов расписаны репродукциями картин Густава Климта. А может разработать уникальный проект обустройства придомовой территории, создать архитектурные доминанты и «точки притяжения» для жителей. В квартале «Лондон» это фонтан в британском стиле, к которому ведут все пешеходные дорожки.

Право выбора

Сегодня покупатели выбирают жилье «под себя», чтобы после получения ключей не заниматься ремонтом. Поэтому застройщики стараются предложить максимальный выбор вариантов планировок.

- Среди покупателей уже есть приверженцы европланировок. Это такой подход к организации пространства внутри квартиры, когда кухня не выделяется в отдельное помещение с дверью, а занимает часть общего пространства кухни-столовой-гостиной, оформляясь частичными перегородками или мебелью, - объясняет директор по маркетингу ГК «Пионер», Санкт-Петербург Ян Фельдман. - Но при этом сохраняется и большое количество желающих приобрести традиционную квартиру с изолированными комнатами и кухней. Поэтому продуманные проекты предлагают покупателю оба типа планировок. Например, покупатели квартир в жилом квартале LIFE-Лесная могут выбрать классические планировки либо евроформат.

Есть спрос и на совсем оригинальные решения со сложной геометрией, отсутствием углов и прочими изысками. И хотя такие варианты составляют весьма небольшую долю предложения, они будут появляться всегда, как в виде сознательно предусмотренных проектом, так и в виде вынужденных планировочных решений, вызванных архитектурой здания.

- С помощью профессионального дизайнера из них можно создать по-настоящему уникальное жилье. Правда, такой ремонт может потребовать бОльших вложений, притом что квартира «неправильной» формы может иметь меньшую цену квадратного метра, - добавляет Ян Фельдман.

Если же любители жить не как все не смогут найти подходящий вариант, они могут заказать перепланировку своей будущей квартиры еще на этапе строительства. И такие запросы от петербуржцев поступают достаточно часто.

- В большинстве случаев такие запросы поступают при покупке помещения без отделки. В квартирах клиенты просят не возводить ту или иную перегородку, объединить санузел, перенести стену, если она не несущая, сделать в перегородке проем, - рассказала директор по маркетингу и продажам компании «Ленстройтрест» Ольга Копейкина. - Если же приобретено коммерческое помещение, то просят, к примеру, сделать еще один вход, расширить окна, убрать или перенести перегородку, перепроектировать помещение под конкретный технологический цикл бизнеса.

Как правило, застройщики идут навстречу пожеланиям покупателей, но только если изменения не носят кардинальный характер: не меняют основные технико-экономические показатели строящегося дома, не нарушают нормы. А также если запрос поступил до того момента, пока изменения можно реализовать на бумаге, а не ломать уже построенные стены.

- Но любое изменение проекта требует слаженной работы большого количества специалистов, поэтому такие решения принимаются взвешенно, и не каждый запрос на перепланировку может быть удовлетворен, - добавляет Ольга Копейкина.

КОНКРЕТНО

Где искать

Квартиры с индивидуальными решениями явно не преобладают в сегменте доступного жилья. И все-таки есть застройщики, старающиеся придумать какие-то фишки, для того чтобы выделить свой проект из общей массы новостроек.

«Главстрой - Санкт-Петербург»

В августе 2018 года компания приступила к реализации квартир в корпусах нового 21-го квартала жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. В квартале появятся дома повышенной комфортности с большим набором индивидуальных решений. Так, на каждом этаже новостроек оборудовано не более восьми квартир, каждая из которых обладает продуманными планировочными решениями различных форматов. Также в квартирах предусмотрено сразу несколько разнообразных видов отделки. Кроме того, в новых домах появятся закрытые дворы с системой интеллектуального видеонаблюдения. Большое внимание уделено созданию современного дизайна фасадов с технологией безрамного остекления балконов и мест общего пользования.

«Северный город»

Любой квартире терраса придает элемент эксклюзивности, позволяет воплотить очень интересные дизайнерские решения. Террасы представлены в таких проектах «Северного города», как «Дом на излучине Невы» на Свердловской набережной, «Петровская ривьера» на Петровском острове. Востребованы квартиры с кладовыми и гардеробными - они представлены практически во всех проектах компании. Отдельная опция - личные кладовые, расположенные в местах общего пользования, в которых можно хранить крупногабаритные и сезонные вещи, не загромождая квартиру. Это реализовано в загородных поселках Mistola Hills и EcoCity в семи километрах от города, во Всеволожском районе.

ГК «КВС»

Компания «КВС» предлагает покупателям интересное индивидуальное планировочное решение в клубном доме G9. На 12-м этаже можно выбрать квартиру с собственной видовой террасой и воспользоваться возможностью объединения двухкомнатной и однокомнатной квартиры с кухней-гостиной. Таким образом, можно стать обладателем эксклюзивной четырехкомнатной квартиры, размером 100 квадратных метров с большой видовой террасой.

Setl City

Компания предлагает своим покупателям вариант highflat-квартир c потолками высотой три метра, увеличенными оконными проемами и панорамными окнами. Сейчас такую недвижимость можно приобрести в ЖК «Полюстрово Парк» в Калининском районе, «Невские паруса» в Невском районе, «МореОкеан» в Приморском районе, «Философия на Московской» возле одноименного метро и «Облака на Лесной» на Новолитовской.

ГК «Пионер»

При проектировании своего нового жилого квартала LIFE-Лесная, который строится рядом с одноименной станцией метро, компания включила в проект схожие по планировке квартиры как с раздельными кухней и гостиной, так и с объединенными в единое помещение. Покупатели могут выбрать, что им больше нравится, чтобы в дальнейшем не пришлось тратить деньги и время на длительный ремонт со сносом стен.

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