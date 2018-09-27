Милана Кержакова подтвердила окончательный развод с мужем: «Он и не думала сохранять семью»

СЕГОДНЯ 11:51 2018-09-27T12:29:43+03:00

25- летняя Милана пообещала, что намерена взять себя в руки и бороться за своего ребенка.

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Пока еще официальная жена экс-футболиста Александра Кержакова Милана вернулась в родной Петербург. Девушка, по настоянию мужа, два месяца жила в Таиланде, где ей оказывали психологическую помощь после нервного срыва. Еще в мае Александр забрал у нее их общего сына Артемия и не давал видеться с ним. Причиной этого явилось то, что якобы Милана является наркозависимой. Несмотря на все разногласия, девушка ни раз признавалась мужу, что любит его и не хочет разводиться. Александр же не дает никаких комментариев по сей день.

- Он сейчас не будет принимать никакого решения, решил посмотреть, что будет дальше, подождать, насколько Милана сможет снова адаптироваться, - рассказал ранее «КП» - Петербург» Никита Лушников председатель правления национального антинаркотического Союза. Именно Лушникова Кержаков попросил направить жену на восстановление.

Но как оказалось у 35 – летнего экс - футболиста были совсем другие планы. Милана Кержакова - дочь покойного сенатора Вадима Тюльпанова - сегодня опубликовала пост в Instagram и откровенно ответила на вопросы подписчиковм. Поклонники недоумевали:

- Вы вернулись, где фото с ребенком, мужем? Вы же хотели сохранить семью!

- Я тоже так думала, а оказалось, он и не думал сохранять семью, - обреченно ответила Милана.

Кержаковы поженились три года назад и долгое время считались одной из самых счастливых звездных пар.

Но 25- летняя Кержакова пообещала, что намерена взять себя в руки и бороться за своего ребенка, ведь, как оказалось, Александр до сих пор не дает ей бывать с сыном.

- Я должна согласиться на определенные условия, на которые уже согласилась одна девушка до меня, и мы все знаем, чем это кончилось, - объяснила Кержакова.

Напомним, кончилось это тогда тем, что бывшую жену Екатерину Сафронову экс-футболист Кержаков через суд лишил родительских прав на их общего сына Игоря, также заставив ее признаться в наркозависимости. Милана не намерена мириться с таким исходом, после длительного восстановления девушка полна сил и решимости бороться до конца.

- Всю свою оставшуюся жизнь я хочу посвятить тому, чтобы быть тебя достойной, - написала она слова, посвященные ее покойному отцу Вадиму Тюльпанову.

Кстати, после развода Милана намерена вернуть фамилию отца и вновь стать Тюльпановой.

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